Koronavírus: súlyos dráma zajlik a portugáloknál, keresztbe tehet az uniós exportkorlát a tokiói olimpiának

Amint az a hétvége-hatás miatt lenni szokott, ma is relatív alacsony, mindössze 578 fős új fertőzési adatot közölt hivatalos koronavírus-oldalán az operatív törzs, de közben sajnos továbbra is magas, 78 új halálozási adatról is beszámolt. Az is kedvezőtlen fejlemény, hogy a második egymást követő napon emelkedett a kórházban ápoltak száma.