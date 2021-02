Müller Cecília: egyelőre jól alakul a járványhelyzet, de megint figyelmeztetnek a szennyvíz adatok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mivel vasárnap az ígért 18 ezer adag vakcina helyett csak 10800 ezer adag érkezett a Modernától, így át kellett dolgozni a legidősebbek körében az oltási tervet és ennek részleteit ismertette az operatív törzs mai tájékoztatóján György István, a Miniszterelnökség államtitkára. Jelzése szerint egyelőre 1080 praxisban tud megindulni az oltás csütörtöktől, de rá néhány napra mind az 5400 praxisban sor tud kerülni az első 6-6 kijelölt ember oltására, aztán ahogy jönnek be az oltóanyagok, egyre többen válnak majd védetté. Az oltási terv első két csoportjában már lényegében lezárult az oltás, az egészségügyi dolgozók 93%-a kérte és meg is kapta a vakcinát, a szociális intézményekben pedig 82 ezren kapták meg az oltást. Műller Cecília országos tisztifőorvos elmondása szerint most kedvezően alakulnak idehaza a járványügyi folyamatok, de figyelmeztetett arra, hogy megint emelkedik országos átlagban is a szennyvíz mintákban a vírus örökítő anyaga és Debrecenben, illetve Nyíregyházán különösen jelentős a koncentráció felfutása. Az esemény főbb információiról a szokásoknak megfelelően az alábbi hírfolyamunkban számoltunk be.