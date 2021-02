A vuhani járványügyi laborban kutakodik a WHO

A koronavírus eredetét vizsgáló WHO-csapat meglátogatta azt a vuhani laboratóriumot, amit sokan a koronavírus kirobbanásának kiinduló helyszíneként tartanak számon. A csapat egyik tagja újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a WHO emberei minden olyan kérdést feltettek, amit fel kellett tenni - írja a Financial Times.

A WHO epidemiológusokból, zoológusokból, virológusokból és népegészségügyi szakemberekből álló csapatát azért küldték Kínába, hogy utánajárjanak, hogyan és mikor fertőzhette meg az első embert a mostani koronavírus. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a vírus nem denevérekről terjedt át az emberekre, hanem a vuhani laborból szabadulhatott el. Utóbbit az intézmény és Peking is végig tagadta. Bár a koronavírus hasonló genetikai törzsét felfedezték denevérekben, az is kérdéses, hogy volt-e egy közbenső hordozó faj a fertőzési láncban.

A WHO orvosi csapata már meglátogatta azt a piacot, amellyel kapcsolatos az első vírusos klasztert jelentették, továbbá azokat a kórházakat is, amelyek az első koronavírusos eseteket ápolták. A kritikusok szerint nem sok értelme van ennyi idő elteltével vizsgálódni, hiszen a vuhani halpiacot például már tavaly év elején fertőtlenítették a hatóságok, így vélhetően semmilyen bizonyítékot nem találnak majd a csoport tagjai. Ugyancsak vannak kritikusok, akik szerint az egész WHO- vizsgálódás csak egy színjáték, bár ezt a kínai oldal erősen cáfolja.

Címlapkép: Getty Images