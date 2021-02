Egy új kutatás szerint 6 hónapig is védve lehet az, aki már elkapta a koronavírust

Úgy tűnik, az elmúlt 24 óra hírei mind alátámasztják a brit kormány elnyújtott oltási tervét: először az Oxfordi Egyetem jött ki egy tanulmánnyal , amely szerint az AstraZenecával közösen fejlesztett vakcinájuk első dózisának hatékonysága 12 héten keresztül megmarad, most pedig egy újabb tanulmány arra világít rá , hogy aki már átesett a koronavírus-fertőzésen, legalább hat hónapig védettséget élvez.

A Financial Times ír arról egy új tanulmányra hivatkozva, hogy azok, akik már estek a koronavírus-fertőzésen, vélhetően hat hónapig védettséget élveznek. A Biobank által, 20 ezer résztvevővel elvégzett tanulmány szerint az antitestek 99%-ban megtalálhatóak voltak azok szervezetében, akik 3 hónapja estek át a fertőzésen, de még hat hónap múlva is 88%-uknál találtak antitesteket. A tanulmány elkészítésében egyébként az Oxfordi Egyetem egyik professzora is részt vett, nem mellesleg pedig a brit kormány megbízásából készült el.

Ez a 88%-os adat csak konzervatív becslés, állítják, mivel a kutatók a vizsgálat során csak bizonyos antitestek meglétét figyelték, a többi antitestet vagy sejtmemóriát nem vették figyelembe, amelyek viszont szintén hozzásegítenek a koronavírussal szembeni immunitáshoz.

Az egészségügyi miniszter szerint, bár biztató a tanulmány állítása, nem szabad elfelejteni, hogy az antitestekkel rendelkezők is képesek átadni a vírust a másoknak. A tanulmány arra is kitér, hogy a fiatalabbak körében sokkal többeknél mutatták ki az antitestek meglétét, mint az idősebbeknél: a 30 év alattiaknál 13,5%-nál találták antitesteket, míg a 70 év felettieknél ez az arány csak 6,7% volt.

Címlapkép: Getty Images