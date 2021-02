Elmarad a csütörtöki, "Mit, miért tesz a kormány?" című kormányinfó

Elmarad a szokásos, csütörtöki kormányinfó, az eseményt pénteken tartják meg.

A Mit, miért tesz a kormány? című, eredetileg február 4-én 10:30-kor megtartandó kormányinfó elmarad, az új időpont 2021. február 5., péntek, 10:30. Az időpontváltozás azért volt szükséges, mert holnap a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitó című rendezvénye lesz.

A legutóbbi kormányinfót múlt hét csütörtökön tartották, akkor Gulyás Gergely többek között a vendéglátóipari egységekre vonatkozó szigorú korlátozásokról beszélt. A miniszter elmondta, hogy a kormánynak kötelessége fellépni minden jogszabálysértő magatartás ellen, így azokat a vendéglátóegységeket, amelyek februárban a korlátozások ellenére kinyitnak, 6 hónapra bezárhatják.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy megérti a vendéglátósok helyzetet, mégis türelemre kéri őket, mert a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, és a járványügyi intézkedések fenntartásáról teljes a szakmai konszenzus. Az intézkedéseket egyébként március 1-ig hosszabbította meg a kormány, és nem is tervezi visszavonni azokat, míg nem csökken jelentős mértékben a fertőzöttek száma, vagy nem áll rendelkezésre tömegesen vakcina (csak utóbbi hozhat tartós lazítást a miniszter szerint).

A miniszter akkor azt is elmondta, hogy elfogadják a vendéglátósok kritikáját, így arról döntött a kormány, hogy az ágazati bértámogatások kifizetését felgyorsítják. 27 milliárd forintnyi támogatás érkezett be eddig, ebből 7 milliárdot fizettek ki. A miniszter ismertette, hogy a lazításokat a vendéglátóegységekre vonatkozó korlátozások enyhítésével kezdik majd, amikor erre lehetőség lesz, a járványügyi helyzet miatt viszont ez most nem lehetséges.

