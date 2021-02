Koronavírus: akár 12 hétig is védelmet nyújthat az AstraZeneca első dózisa

Az Oxford/AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának egyetlen dózisa is 76%-os védelmet nyújt a vírussal szemben, a beadását követő 3-12 héten keresztül– írja az Oxfordi Egyetem egy friss tanulmányában. Ez alátámasztja a brit kormány oltási ütemtervét, amely jelenleg 12 hetes eltéréssel kívánja beadni az első és második dózist az embereknek – írja a Financial Times.

Az Oxfordi Egyetem tanulmánya szerint az AstraZenecával közösen kifejlesztett vakcinájuk első dózisa a beadást követő 22-90 napig 76%-os védelmet nyújt a koronavírussal szemben. Sőt, a kutatók azt találták, hogy az első és a második dózis beadása közötti idő meghosszabbítása még növeli is a vakcina hatékonyságát hosszú távon. Az egyetem szerint a második dózis 12 héttel későbbi beadása már 82,4%-ra növeli a vakcina hatékonyságát.

Mindezek mellett a vakcina a koronavírus átadásának lehetőségét is úgy tűnik, hogy csökkenti, a tanulmány alapján a beoltottak között a koronavírusos esetek száma 67%-kal csökkent. A kutatók ugyanakkor azt mondják, hogy nagyobb mintát kellene vizsgálni ahhoz, hogy biztosan kijelenthető legyen a vírusátadással kapcsolatos megfigyelés.

A britek még decemberben hagyták jóvá az Oxford/AstraZeneca koronavírus elleni vakcináját, és akkor még többen megdöbbenéssel figyelték, hogy a kormány a szűkös készlet miatt 12 hetes csúszásban adta volna be a vakcina második dózisát.

A briteknél az engedélyezett vakcinák között van a Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinája, de itt a gyártók még nem tesztelték vakcinájukat arra vonatkozóan, menyivel lehetne megnyújtani a második dózis beadását ahhoz, hogy hatékony maradjon a vakcina, így továbbra is azt javasolják, hogy az első dózist követően legfeljebb 4 héttel be kell adni a másodikat is.