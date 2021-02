Küszködik a magyar ipar

Decemberben az ipari termelés volumene 2,4%-kal alulmúlta a novemberi szintet. jelentette a KSH. Ezzel a tavaszi mély sokk utáni felpattanás megakadt: immár két egymást követő hónapban esett a szektor teljesítménye.

A 2,4%-os visszaesés nem jelent nagy meglepetést: a koronavírus-járvány második hullámában több nagy termelő egység is az év végére ütemezte felújításait, karbantartásait. December amúgy is egy ilyen hónap, most a lezárások ezt a szezonális jelleget még fel is erősítették.

Az ipari termelés év végi lekanyarodása azt is jelenti, hogy a termelés egyelőre mégsem tudott visszatérni a a hosszú távú növekedési trendhez, sőt, kissé elmarad a járvány előtt látott csúcsoktól is. Ugyanakkor az összkép így sem rossz, hiszen a szektor végső soron szinte teljesen felállt a járvány tavaszi sokkjából, a 2019 decemberi szintjénél még erősebben is teljesített (akkor is volt egy a szokásosnál is nagyobb év végi leállás).

Az év egészében az ipari teljesítmény 6,1%-kal zsugorodott, ezt természetesen az óriási tavaszi termelési lyuk magyarázza. Ugyanakkor az idei évet a gyors felkapaszkodás miatt szinte teljesen tiszta lappal, a csúcsa közelében kezdheti a szektor, ami azt jelenti, hogy 2021-ben szép növekedési számot láthatunk majd.

Ezzel együtt az idei év eleje még nyögvenyelős lehet: a koronavírus gazdasági utóhatásaként több nagy gyár a termelése ideiglenes leállásáról döntött, mivel egyes alapanyagokból hiány keletkezett. A hírek alapján bízhatunk benne, hogy ez egyszeri hatás volt, hiszen a néhány hetes leállások már véget értek, és a globális kereskedelem zavarai enyhülőben vannak.

A tegnapi kiskereskedelmi, illetve a mai ipari adatok azt jelzik, hogy a gazdaság csökkenő aktivitással zárta a 2020-as évet. Ugyanakkor a negyedik negyedéves GDP még így is jobb lehet annál, mint amire a második járványhullám kitörésekor számíthattunk. Az ipar például egyáltalán nem omlott úgy össze, mint tavasszal, sőt, összességében az előző negyedévhez és az egy évvel korábbi szinthez képest is jobban teljesített, vagyis pozitív lesz a gazdasági növekedéshez való hozzájárulása.

Címlapkép: Getty Images