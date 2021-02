BioNTech: akár három vakcina beadására is szükség lehet a vírusmutációk miatt

A BioNTech pénzügyi vezetője egy interjúban azt mondta, hogy a cég 2022-ben akár 3 milliárd vakcinát is tudna gyártani, ha Németországtól vagy az EU-tól kellő támogatást kapnának hozzá – írja a Bloomberg.

Sierk Poetting, a BioNTech pénzügyi vezetője a Spiegelnek beszélt arról, hogy tavaly még nem sokat segített volna a cégnek, ha az EU-tól vagy a német kormánytól támogatást kap, idén viszont sokat lendítene a helyzeten, mivel az idei 2 milliárd koronavírus elleni vakcinadózis után azt várják a cégtől, hogy 2022-ben már 3 milliárdot gyártson.

A vezető az újságnak azt nyilatkozta, hogy a Marburgban lévő gyáruk havi szinten 65-70 millió dózist lesz majd képes gyártani, mihelyt befejezték a bővítési munkákat, ami még néhány hónapot vesz igénybe.

Poetting szerint nőhet a Pfizer/BioNTech vakcinái iránti kereslet, mivel sok országban még most is kevés vakcina áll rendelkezésre, a vírusmutációk miatt pedig akár három dózis beadására is szükség lehet. Beszélt arról is, hogy a BioNTech azon dolgozik, hogy több gyártóegységet is felállítson, illetve, hogy új partnereket vonjon be a gyártásba.

