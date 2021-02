Koronavírus Magyarországon: itt vannak a szerdai adatok, lassan kúszik felfelé a harmadik hullám

In English

1 279 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg. 3747 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 296-an vannak lélegeztetőgépen. A számok lassan romló járványhelyzetre utalnak. Az oltások beadása az elmúlt két napban lelassult, az újabb szállítmányok érkezése lódíthatja majd meg újra a számokat.

Az 1279 új regisztrált fertőzött azt jelenti, hogy folytatódott a járvány terjedésének enyhén erősödő trendje. Az egy héttel ezelőtti jelentéshez képest 22%-os a növekedés.

A súlyos esetek száma a mai jelentésben csökkent, de az emelkedő trend itt sem tört meg.

Szomorú fejlemény, hogy a 98 halálesettel folytatódott az elhunytak számának emelkedő trendje. Az elmúlt 24 órában 98-an haltak meg koronavírussal, ennél magasabb számot utoljára három hete láttunk.

A járvány erősödésére utal az is, hogy a napi tesztek pozitivitási aránya szintén lassan felfelé kúszik. Ez azt jelenti ugyanis, hogy a fertőzések detektálási aránya enyhén romolhatott az elmúlt napokban. Igaz, a 7-8%-ról 9%fölé történő emelkedés még nem mondható nagyon jelentősnek, tehát nem arról van szó, hogy a vírus látványosan elszabadult volna az országban. Ugyanakkor az összes fenti mutató ezt jelzi, hogy a jelenlegi lezárások mellett inkább lassú erősödés, semmint csökkenés jellemzi a járványt (az R értéke kicsivel 1 feletti lehet). Ez többek között azért is lényeges, mert csökkenti annak az esélyét, hogy a nyájimmunitáshoz szükséges átoltottság elérése előtt kockázatmentesen lehessen lazítani a korlátozásokon.

Az oltakozási tempó egyébként az elmúlt napokban nagyon lelassult, tegnap alig több mint 1000 ember kapta meg az első vakcináját. Ennek oka bizonyára a kínálati korlát, ami jól mutatja, hogy az oltás hullámzó intenzitású: amikor megérkezik egy újabb szállítmány, akkor meglódul, utána viszont az újabb csomag érkezéséig szinte teljesen megáll. A kormányzati koronavírus portál közlése alapján a lendületvétel akár már holnaptól megtörténhet. Mint írják, múlt héten megkezdődött és csütörtöktől folytatódik a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása, az ehhez szükséges Pfizer-vakcinákat most kapják meg a háziorvosok, emellett négy budapesti kórházi oltóponton is oltanak majd Szputnyik-vakcinával. A háziorvosok mától megkezdik a 60 év alatti krónikus betegek oltását is, az ehhez szükséges AstraZeneca-vakcina kiszállítása már megtörtént.

Megjegyzendő, hogy a védőoltásra való regisztráció nem halad gyorsan. Bár a felmérések szerint a lakosság egyre inkább oltáspárti, a kormányzati portál továbbra is csak arról ír, hogy a regisztrálók száma "közel 2 millió".

Címlapkép: Getty Images