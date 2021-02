Most jön a hidegbetörés Magyarországon - Gyors lehűlés, eső, hó várható

Szerda estétől csütörtök reggelig túlnyomóan borult lesz az ég, és szinte országszerte valószínű csapadék. Északnyugat felől a hideg levegő beáramlásával - viszonylag gyorsan - egyre nagyobb területen vált át az eső havazásba.

A mai ciklon hátoldalán estétől hidegbetörésre, így jelentős és gyors lehűlésre számíthatunk - derült ki a Met.hu előrejelzéséből. Éjszaka egyre többfelé átmenetileg ónos eső, majd gyorsan hó váltja az esőt, emellett pedig megerősödik, sőt viharossá is fokozódik a szél az ország egy jó részén, így hófúvás is valószínű. Csütörtökön havazásra már főként a keleti megyékben kell számítani, amely a délután folyamán lassacskán ott is megszűnik. A hideg levegő azonban a hét második felében is kitölti majd a Kárpát-medencét, némi enyhülés csak vasárnaptól lehet.

Szerda estétől csütörtök reggelig túlnyomóan borult lesz az ég, és szinte országszerte valószínű csapadék. Északnyugat felől a hideg levegő beáramlásával - viszonylag gyorsan - egyre nagyobb területen vált át az eső havazásba, ám a délkeleti tájakon reggelig még nem történik meg a halmazállapot-váltás. A Nyírség tágabb környezetében, illetve átmenetileg másutt is előfordulhat ónos eső, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Északnyugat felől lassan szűnik a csapadék. A szél nagy területen északnyugatira, északira fordul, megerősödik, illetve főként a Dunántúlon, valamint északkeleten viharossá fokozódik. A frissen lehulló havat hordhatja a szél. Hajnalra -9 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet, a délkeleti határt éri el lekésőbb a hideg légtömeg, így ott lesz enyhébb az idő.

Csütörtök reggeltől túlnyomóan borult lesz az ég, majd napközben északnyugat felől elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, és az ország nyugati felében felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. A reggeli, kora délelőtti órákban a Délkelet-Alföldön is megtörténik a halmazállapot-váltás, ezzel együtt pedig az egybefüggő csapadék is egyre inkább a keleti országrészre szorul vissza, majd kora délután ott is megszűnik.

A délután folyamán a Tisza vonalának tágabb környezetében hózáporok kialakulhatnak. Az északnyugati, északi szelet nagy területen kísérik erős, a Dunántúlon, illetve az északkeleti megyékben viharos lökések.

A friss havat nagy területen hordhatja a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön -6 és +5 fok között várható. A hőmérséklet az ország nagy részén a reggeli órákban éri el maximumát, délutánra már a Délkelet-Alföldön is fagypont alatti értékekre számíthatunk.

