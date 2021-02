Baj van: egyre ellenállóbb a vakcinákkal szemben a brit mutáció, ami már Magyarországon is jelen van

Két vezető brit tudós arra figyelmeztetett szerdán, hogy az Egyesült Királyságon belül először Kent megyében felfedezett és most már az egész országban domináns mutáció azokat a jegyeket kezdi mutatni a tüskefehérjéjében, mint a dél-afrikai mutáció, ami már eddig is nagyon aggasztotta a tudósokat – írja a Politico.

Sharon Peacock, COVID-19 Genomics UK Consortium elnöke és ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy mindez „nagyon aggasztó”, mert Dél-Afrikában ez a mutáció gyakorlatilag immunis volt a vakcinára és újrafertőződést okozott.

Elmondása szerint természetes folyamatok vezethetnek ahhoz, hogy a briteknél is olyan jegyeket kezd mutatni a mutáció, mint a dél-afrikaiaknál, és közben sajnos arra van esély, hogy ez terjed, és

ez nagyon aggasztó lesz az országban.

A brit kormány tudományos főtanácsadója, Patrick Vallance azt mondta egy szerdai konferencián, hogy nem meglepő a brit variáns ilyen irányba fejlődése és sajnos ez várható, hogy máshol is megtörténik. Azt hangsúlyozta, hogy nagyon szorosan vizsgálniuk kell a folyamatokat és azt, hogy a vakcinák milyen hatást képesek kifejteni ebben az esetben.

A fentiek lényege az, hogy a korábban a Dél-Afrikában, most pedig az Egyesült Királyságban megfigyelhető mutáció egyre inkább ellenálló lehet a kifejlesztett vakcináknak, így nem véletlen, hogy már több vakcinagyártó is bejelentette az elmúlt hetekben, hogy egy „ráerősítő” harmadik dózist is kifejleszt a saját készítményéből, hogy hatékonyan alkalmazni lehessen a dél-afrikai mutáció ellen. A jelek szerint hasonló lépés már a brit mutáció ellen is szükséges lehet.

Idehaza kedden Müller Cecília országos tisztifőorvos elárulta: a brit mutánst 24 esetben már Magyarországon is kimutatták, így aznapi cikkünkben megnéztük, mennyire veszélyes a szóban forgó brit „szupervírus”, hogyan alakulhatott ki, hogyan terjedt szét a világban és keresztbe tehet-e a magyar újranyitási tervnek. A legfrissebb, ma reggeli magyar adatok sajnos újra gyorsuló járványra figyelmeztetnek, igaz nem lehet tudni egyelőre, hogy ennek mi az oka, van-e egyáltalán köze a brit mutációhoz, amely a brit hatóságok szerint 30-70%-kal képes gyorsabban fertőzni, mint az eredeti tavaly márciusi vírustörzs.

Az alábbi ábra mindenesetre jól bemutatta, hogy a Kentben felfedezett új mutáció mennyire gyorsan elterjedt tavaly decemberben, majd ez milyen gyors ütemben megugrasztotta az egész országban a járvány terjedését.

