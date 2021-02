In English

A vendégéjszakák száma tavaly decemberben 93%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest a KSH gyorsbecslése szerint. A beutazási korlátozások, illetve a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó, a járvány megfékezését célzó védelmi intézkedések hatására a belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 89%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 96%-kal csökkent. A kereskedelmi szálláshelyek – folyó áron számolt – összes bruttó árbevétele 93%-kal volt kevesebb az előző év decemberinél.

A koronavírus-járvány második hullámában meghozott korlátozó intézkedések miatt gyakorlatilag megsemmisült a magyar turizmus a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. Már novemberben is hatalmas zuhanást láthattunk, akkor azonban még a hónap első napjain fogadhattak vendégeket a hotelek. Decemberben azonban már csaknem teljes lezárásról beszélhettünk, a hotelek üzleti útra érkezett vendégeket fogadhattak.

Decemberben az előző év azonos hónapjához képest a belföldi vendégek száma 92, a vendégéjszakáké 89%-kal lett kisebb. A vendégszám 33 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 104 ezer volt. Az éjszakák 58%-át szállodákban töltötték, ahol a csökkenés mértéke 92%-os volt. A panziókban és a közösségi szálláshelyeken az előző év decemberi forgalom közel harmada (29, illetve 32%-a) jelentkezett. A visszaesés a Balatoni turisztikai régiót érintette leginkább.

A külföldi vendégek száma 97, a vendégéjszakáké 96%-kal visszaesett. A szálláshelyekre érkezett 14 ezer vendég 44 ezer vendégéjszakát töltött el. A vendégek nagy része szállodában szállt meg, ennek ellenére az ott eltöltött éjszakák száma 3,4%-ra csökkent. A legnagyobb mértékű (99, illetve 98%-os) csökkenés a Balatoni turisztikai régióban, illetve Budapesten történt.

A tavalyi év óriási csapást mért a turizmusra. Tavasszal a koronavírus-járvány első hulláma miatti korlátozó intézkedések, ősszel-télen pedig a járvány második hulláma küldte padlóra a szektort.

A tavalyi év egészében 2019-hez képest a kereskedelmi szálláshelyek 58%-kal kevesebb, összesen 13 millió vendégéjszakát regisztráltak. A belföldi vendégek 39, a külföldiek 77%-kal kevesebb (9,6 millió, illetve 3,7 millió) vendégéjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken. A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele folyó áron 59%-kal csökkent, és 228 milliárd forintot tett ki. Ha csak a decembert nézzük, akkor azt látjuk, hogy a kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele 93%-kal volt kevesebb az előző év decemberinél, ami azt jelzi, hogy nagyon sok szálláshely esetében lenullázódtak a bevételek.

Miután az őszi járványhullámban nagyon sok kereskedelmi szálláshely bezárt, bevétel nélkül maradt, így igen erőteljes leépítésbe kezdtek. Miután a szálláshelyek még ma is zárva tartanak, így a kisebb szálláshelyek egy része csődöt jelenthet, hiszen a tulajdonosok felélték a tartalékaikat. Nemcsak a szálláshelyek, de a pubok, éttermek egy része is végleg bezárhat, ugyanis a kormányzati támogatások nem elégségesek ahhoz, hogy a kisebb tőkeerejű/magas fix költségű helyek átvészeljék a nehéz időszakot. Összességében a hazai bértámogatási rendszer gyenge, a turizmus támogatása az elszenvedett veszteségekhez képest alacsony, amin nem sokat segít a most bevezetésre kerülő 10 millió forintos ingyenhitel-program sem, így a szektor válság során kapott súlyos sebei nem fognak hamar begyógyulni a járvány lecsengésével.

Ami a kilátásokat illeti, az idei év első hónapjai még nagyon kedvezőtlen adatokat hoznak majd, hiszen a korlátozó intézkedések jelenleg is tartanak. A korlátozások feloldására csak valamikor tavasszal lehet számítani, így a turizmus az idei első negyedévben is visszahúzza majd a GDP-t. Amint feloldódnak a korlátozások, hirtelen növekedésnek indul a szektor a mélyponthoz képest, azonban a válság előtti teljesítmény elérése még nagyon messze van. Különösen az adhat okot aggodalomra, hogy azok a vállalkozások, amelyek a válság során csődbe mennek, már nem fogják kivenni a részület a kilábalás időszakában meglóduló kereslet kiszolgálásából.