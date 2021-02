Béremelés jön a Tescónál, milliárdokat költ a vállalat

Megállapodott a 2021-es bérfejlesztésről a Tesco és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ), valamint a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ). A Tesco nemcsak átlagosan 5,5 százalékkal emeli az áruházakban és logisztikai központokban dolgozó munkatársai bérét, de azt 2021-ben is gyermekvállalási és beiskolázási, jubileumi, egészségügyi és szociális elemeket is tartalmazó juttatási csomaggal egészíti ki közel 4 milliárd forint értékben.

A Tesco és a szakszervezetek közötti megállapodás eredményeként

a vállalat 2021. március 1-jétől minimum 250 ezer forint alapbéren foglalkoztatja a kollégákat.

A teljes juttatási csomag így az átlagos műszakpótlékkal és túlórával, a 16 ezer forint cafetériával, a munkaerőpiaci sajátosságokra reflektáló lokációs pótlékkal Budapesten több mint 320 ezer forintra emelkedik, lokációs pótlék nélkül pedig 300 ezer forint körül alakul. Fontos, hogy ezek bruttó értékek, a nettó egyénenként eltérő lehet az adókedvezményektől és a pótlékoktól függően.

Pártos Zsolt, a Tesco ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy: „A 2020/2021-es pénzügyi év jelentős kihívások elé állított minket. A világjárvány miatt gyorsan változó szabályozói és gazdasági környezetben kellett biztosítanunk a lakosság zökkenőmentes és magas színvonalú ellátását, valamint vásárlóink és munkatársaink biztonságát. Kollégáink a rendkívüli körülmények között is kitartóan és elkötelezetten végezték munkájukat, ezt a munkát a Tesco három alkalommal is 40 ezer forint extra bónusszal ismerte el. Célunk az volt, hogy 2021-ben is olyan bérpolitikát folytassunk, ami a jelenlegi kihívásokkal teli helyzetben is egyszerre szolgálja a munkatársak és a fenntartható működés érdekeit. Az, hogy már a tárgyalások második fordulójában meg tudtunk állapodni a szakszervezetekkel azt jelzi, hogy a Tesco ajánlata találkozott az általuk megfogalmazott béremelési alapelvekkel is.”

Karsai Zoltán, a KASZ elnöke szerint: „Korrekt tárgyalás, korrekt ajánlat: az inflációt jelentősen meghaladó emeléssel a Tesco egyértelműen jelezte, hogy a jelenlegi kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is elkötelezett amellett, hogy továbbra is befektessen a munkatársak bérébe és juttatási csomagjába”

Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke pedig hozzátette: „Az, hogy már a második tárgyalási fordulóban meg tudtunk állapodni, azt jelzi, hogy a Tesco maximálisan figyelembe vette az általunk megfogalmazott elvárásokat, amelyek a jelenlegi helyzetben egyszerre voltak reálisak és tartották szem előtt a munkatársak érdekeit”

A vállalat elkötelezett amellett, hogy munkatársai számára az alapbéremelésen kívül vonzó juttatási rendszert alakítson ki. Az évi összesen több mint 4 milliárd forintos csomag keretében a Tesco egyebek között díjazza a jubiláló munkatársakat, babacsomaggal köszönti a friss szülőket, beiskolázási támogatást és extra szabadnapot nyújt az iskolások szüleinek, támogatja a tescós gyerekek szünidei programjait, karácsonyi utalványt ad, ingyenes képzéseket és 10 százalékos vásárlási kedvezményt biztosít, továbbá az ingyenesen igénybe vehető Munkavállalói Támogatóprogram keretében életvezetési, pénzügyi és jogi kérdésekben segíti a munkatársakat és családtagjaikat. Mindezek mellett a Tesco Angyal Alapítvány évente több száz krízishelyzetbe került munkatárs számára nyújt anyagi segítséget - áll a közleményben.

