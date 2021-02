Jön az egyedi magyar oltásigazolás

Egyre több információt ismerünk meg a készülő magyar oltásigazolásról. Az új részleteket foglaljuk össze.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön ismertette a kormány döntéseit, és ennek keretében bejelentette:

kormány döntött arról, hogy védettséget igazoló okmányt vezet be.



Három kategóriába sorolta azokat, akik ilyen okmányt kaphatnak:

Aki már megkapta a koronavírus elleni második oltást is, ebben az esetben az okmány érvényességi időt nem tartalmaz majd, hanem az oltás beadásának időpontját rögzíti, hiszen az egyes vakcinák által nyújtott védettség hosszáról még nincsen pontos információ. Az ő esetükben ingyenes az oltásigazolás. Szintén védettséget igazoló okmányt kaphat az, aki a koronavírusból felgyógyultnak minősül. Ebben az esetben az igazolvány érvényességének kezdete lehet a kórházból történő elbocsájtás napja, vagy a pozitív PCR-teszt utáni első negatív PCR-teszt időpontja, vagy az első pozitív PCR-tesztet követő tizedik nap. Az ő esetükben is ingyenes az okmány kiállítása. Sokan vannak olyanok, akiknél semmilyen tünettel nem járt a vírus, ha ők laborban tudják igazolni, hogy a szervezetük antitesteket termel, akkor ők térítés ellenében megkaphatják az igazolást.

A kormány arról még nem döntött, hogy az igazolás milyen előnyökkel jár, remélhetőleg ez megkönnyítheti majd a nyitást - mondta a tárcavezető. Érdemes felidézni, hogy korábban a miniszter már beszélt arról, hogy a védettség igazolásáról valamilyen dokumentum lesz, egy plasztikkártyát fog mindenki kapni. (Az említett igazolás február közepétől érhető majd el.) Ugyanekkor mondta azt is a tárcavezető, hogy az okmánnyal rendelkezők esetében például az este 8 óra utáni kijárási korlátozás fenntartásának nincs értelme

Ezt követően Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő árulta el, hogy a kormány nyitott egy összeurópai módszerre, de a vakcinák pluszbeszerzésének köszönhetően Magyarország jóval előrébb lesz, "mint az Európai Unió általában, vagy egyes tagállamai".

EZÉRT JOGOS VOLT AZ AZ IGÉNY, HOGY SAJÁT OKMÁNYT ADJANAK KI - MUTATOTT RÁ.

Kiemelte: az, hogy az okmányhoz milyen jogosítványok társulnak majd, részben attól is függ, hogy az újraindítás kérdését körbejáró, jövő héten induló, online konzultáció milyen eredménnyel zárul.

Ahogy korábbi véleményünkben is jeleztük: az várható idehaza, amit több nyugat-európai országban is látunk, hogy a korlátozások határidejét egyelőre meghosszabbítják, de közben megindulhatnak a szelektív enyhítések (pl. a már mindkét oltáson átesettek, igazolással rendelkezők számára az este 8-as kijárási korlátozás lazítása), illetve akár ágazati enyhítések is előfordulhatnak (pl. éttermek, szállodák esetén, akár az igazolással rendelkezők számára beülős kiszolgálás, magáncélú utazásokra is megengedett szállásfoglalás a Húsvét közeledtével). Sok múlik a járvány következő hetekbeli alakulásán és az online konzultáció eredményein, akárcsak a közhangulat alakulásán.

Címlapkép: Egy egészségügyi dolgozó mutatja a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcina második adagját igazoló oltási kártyáját a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban 2021. január 23-án. Forrás: MTI/Vasvári Tamás