Kiderült: Magyarország Európa élmezőnyébe tartozik, ha házasságkötésről van szó

Az Eurostat egy Valentin-napi Twitter-posztot osztott meg, amelyből kiderül: Magyarországon a második legmagasabb a házasságkötések száma népességarányosan egész Európában.

Magyarországon az ezer főre jutó házasságkötések száma 2019-ben 6,7 volt, épp annyi, mint Lettországban, akik velünk együtt holtversenyben a második helyezettek voltak a képzeletbeli európai rangsorban.

Egyedül Litvániában házasodtak többen népességarányosan, ahol ezer főre vetítve 7 házasságkötés történt. Románia nem sokkal maradt le a második helyről, náluk ezer főre 6,6 házasságkötés jutott.

2019-ben Olaszországban, Szlovéniában és Portugáliában volt a legalacsonyabb a házasodási kedv, ezekben az országokban mindössze 3,2 házzsságkötés jutott ezer főre.

Magyarországon minden bizonnyal megdobta a házasodási kedvet az utóbbi évek számos, csak házasoknak igénybe vehető családtámogatási programja (csok, babaváró hitel, első házasok adókedvezménye stb.).

