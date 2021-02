Eltűntek az A+ besorolású háztartási gépek a boltokból – Miért és mire kell figyelni?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A háztartási nagygépek, fényforrások és elektronikus kijelzők beszállítóinak már tavaly november óta A-tól G-ig terjedő energiaskálán kell besorolniuk a termékeiket, mert a jobb átláthatóság érdekében megszűntek az A+, A++ és A+++ besorolások, és most márciustól az új energiahatékonysági címkéket az üzletekben és a webshopokban is kötelező kihelyezni, amelyet ellenőrizni is fog a fogyasztóvédelmi hatóság – hívja fel a figyelmet a változásra az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye. A címkéken ráadásul bővebb adattartalmat is fel kell tűntetnie a gyártók és a boltoknak is, ami így mind segíti a fenntartható és környezettudatos vásárlói döntéseket.