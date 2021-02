Véleményt mondott Bill Gates az újfajta vakcinákról

Bill Gates „létfontosságú eszköznek” nevezte a Johnson & Johnson és a Novavax új vakcináit, melyek hatékonyak lehetnek szerinte a mutáns koronavírus-variánsok ellen.

A Novavax vakcinája jelenleg harmadik fázisos tesztelés alatt van az Egyesült Királyságban, ahol 90%-os hatékonyságúnak bizonyult. Dél-Afrikában viszont mindössze 57%-os hatékonyságúnak bizonyult. A Johnson & Johnson egydózisos vakcinája engedélyeztetési folyamat alatt áll az EU-ban, viszont mindössze 66%-os hatékonyságúnak bizonyult:

Bill Gates, a Microsoft alapítója, aki dollár milliárdokat adományozott vakcinakutatásra, ettől függetlenül optimista.

Korlátozottabb hatékonyságúak, de a Novavax és a Johnson & Johnson még mindig megfelelő képességgel rendelkezik ezek ellen a variánsok ellen

– mondta a CNBC-nek. Hozzátette: egyeztetésben van jelenleg Dr. Anthony Faucival, az elsődleges amerikai koronavírus-szakértővel a mutánsok elleni fellépéssel kapcsolatosan.

Fauci korábban szintén azt mondta, hogy bár a Johnson & Johnson oltása kevésbé hatékony, még mindig segít abban, hogy embereket tartson távol a kórházi kezelés szükségességétől.

Bill Gates az elmúlt napokban több nyilatkozatot is tett a járvánnyal és a tudományos élettel kapcsolatosan:

