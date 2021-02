Durván összekapott a Szputnyik miatt az Európai Bizottság és Oroszország, pedig még mindig nem kérték az engedélyt az oroszok

Bár az orosz kormány már január végén azt mondta, hogy beadta az Európai Gyógyszer Ügynökséghez (EMA) engedélyeztetni a Sputnyik V vakcináját, ez még mindig nem történt meg, miközben az oroszok vakcinás „nyomulása” miatt beszólt az Európai Bizottság elnöke, amire tegnap heves ellenreakciót kapott az orosz kormánytól. Úgy tűnik, hogy az uniós külügyi főképviselő minapi moszkvai kellemetlen tapasztalatai miatt egyébként is tervezett újabb uniós gazdasági szankciókon túl más témában is megint összefeszül egymással Európa és Oroszország.

Egy szerdai rendezvényen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hevesen cáfolta, hogy az orosz hatóságok valóban beadták volna az engedélyezési kérelmet az EMA-hoz a Szputnyik vakcina kapcsán és közben egy erős odaszúrást is megengedett magának, amikor úgy fogalmazott a Politico összefoglalója szerint, hogy

Összességében azt kell mondanom, hogy továbbra is csodálkozunk azon, hogy Oroszország miért kínál elméletileg milliószámra vakcinát, miközben nem halad eléggé a saját népének beoltása terén.

Ezzel arra utalt a Bizottság elnöke, hogy az oroszok intenzíven kínálgatják uniós tagállamoknak is a vakcinájukat, Magyarország már vészhelyzeti engedélyezéssel jóvá is hagyta azt, 1 millió főnek elegendőt meg is rendelt és más tagállamok is követhetik, miközben számos nemzetközi sajtótermék megírta azt is, hogy otthon, Oroszországban sok a még fel nem használt készlet, mert nincs kitörő érdeklődés az emberek körében a vakcina iránt. Egyébként még maga Vlagyimir Putyin orosz elnök sem oltatta be magát vele (nyilvánosan) annak ellenére, hogy 68 évesen a veszélyeztetett korcsoportba tartozik, noha a minap egy rangos brit szaklapban, a The Lancetben publikált előzetes fázis3 eredmények szerint 91% feletti hatékonyságú a vakcina.

Von der Leyen egyébként azzal is odaszúrt még az oroszoknak, hogy ha beadják az engedélykérelmet az EMA-nak, fel kell készülniük arra, hogy meg kell nyitniuk a gyáraikat az európai vizsgálók előtt, azaz minden adatot meg kell adniuk, és nem hallgathatnak el semmilyen vizsgálati eredményt.

Az odaszúrások háttereként fontos tudni, hogy nem halad jól az uniós közös vakcinabeszerzési program, elsősorban amiatt, hogy a Bizottsággal szerződést kötő gyártók az ígértnél/vártnál lassabban szállítanak: mind a Pfizer/BioNtech, mind a Moderna, mind az AstraZeneca elmaradt a megígért vállalásaitól eddig.

Ez nagy nyomást helyez Brüsszelre, és odahaza a kormányokra is, így egyes tagállamok alternatív vakcinabeszerzési források után néztek, és Magyarországot például Csehország és Szlovákia is tervezi követni az úton (az orosz vakcina irányába tettek már lépéseket).

A bizottsági elnöki odaszúrásokra meg is lett a kemény orosz válaszreakció, hiszen csütörtök este Oroszország állandó brüsszeli képviselete egy keményhangú angol nyelvű közleményt jelentetett meg, amelyben a bizottsági elnök személyeskedésbe hajló kritizálása mellett leszögezik: számos alkalommal közölték már az orosz hatóságok, hogy számukra az orosz emberek beoltása az elsődleges és „idáig minden állampolgár késlekedés nélkül és ingyenesen megkapta a vakcinát, aki kérte”. Ezzel arra utalnak: nem arról van szó, hogy inkább külföldön terjesztik a vakcinát, mert az nem megbízható és ezért nem kérik otthon az emberek. Sőt emlékeztetnek a The Lancetben publikált előzetes eredményre, és leszögezik azt is, hogy semmi köze az otthoni oltási folyamatnak ahhoz, hogy közben külföldön is felkínálják a vakcinát más államoknak.

Arra a bizottsági elnöki odaszúrására, hogy az oroszok készüljenek fel a transzparenciára, az orosz közlemény direkt leszögezi:

Országunk készen áll arra, hogy minden állam (tehát nem az EMA-ra utalnak - a szerk.) számára teljes körű információt nyújtson az orosz tudósok találmányáról, valamint a „Szputnyik V” kísérleti eredményeiről, hogy az érdekelt felek teljes és független elemzést végezhessenek mind farmakológiai jellemzőiről, mind egyéb gazdasági és logisztikai tényezőiről.

A The Lancetben megjelent eredményre utalva megjegyzik azt is, hogy „Szputnyik V” jelentősen felülmúlja a meglévő alternatívákat az ár és a logisztikai hozzáférhetőség szempontjából”.

A közlemény végén emlékeztetnek az oroszok arra, hogy a Szputnyikot már 29 országban regisztrálták, és „az EU megkönnyítheti az oltóanyaggyártás beindítását, ideértve a külső piacokat is, a tagállamokbeli vállalkozásoknál, ami hozzájárulna új munkahelyek létrehozásához, valamint kétoldalú partnerség kialakításához a járvány elleni küzdelemben és polgáraink életének megmentésében”. Azt is leszögezik, hogy a vakcina előállításnak és oltásnak felül kell emelkednie a politikai szempontokon.

Az továbbra sem világos, hogy ha ilyen biztonságos a Szputnyik V, akkor miért nem adta még be az EMA-hoz az engedély kérelmet az orosz kormány.

Az egyik lehetséges magyarázat a fentiek alapján az, hogy a vakcina Európai unión belüli terjedése menni fog EMA-engedély nélkül is, és Magyarország már meg is tette a többieknek iránymutató lépést.

Az oroszok pedig abban bízhatnak, hogy a közleményben is jelzett módon (kétoldalú alapon) lesznek, akik követni fogják majd. Ez azt jelentené, hogy az oroszok várakozása szerint más tagállamokban is vészhelyzeti engedélyezéssel hagynák jóvá a készítményt EMA-engedély helyett, bár az ilyen lépéseknél azért igenis lehetnek politikai szempontok, miközben éppen az ilyen szempontokon való felülemelkedést szorgalmazza közleményében az orosz állandó képviselet.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd. Az orosz fejlesztésű Szputnyik V koronavírus elleni oltóanyag a Semmelweis Egyetem oltópontján Budapesten 2021. február 18-án.