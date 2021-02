Újabb amerikai vakcina érkezhet

MTI Cikk mentése Megosztás

A Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyár benyújtotta a sürgősségi felhasználás engedélyezésére az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) a koronavírus elleni egydózisú, a Janssen-Cilag International N.V. által gyártott potenciális védőoltását - olvasható a New Jersey amerikai államban működő vállalat honlapján pénteken.