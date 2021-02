Kihirdették a veszélyhelyzet meghosszabbítását - és megint nagyon zavarosra sikerült

Hétfőn elfogadta az Országgyűlés a veszélyhelyzet meghosszabbítását 90 nappal, éjjel pedig a Magyar Közlönyben is megjelent az ezzel kapcsolatos törvény és rendelet.

Kedd hajnalban jelent meg a Magyar Közlönyben a 2021. évi I. törvény, melyet hétfőn fogadott el a parlament, ez a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A járvány miatti korlátozások nem ebben szerepelnek, ez a törvény a veszélyhelyzettel kapcsolatos felhatalmazásokat és speciális szabályokat sorolja fel.

Többek között a törvény rendelkezik arról, hogy a kormány törvény erejű rendeleteket alkothat, a polgármesterek a helyi képviselő testület összehívása nélkül hozhatnak intézkedéseket. De ebben szerepel mások mellett az egészségügyi dolgozók ingyenes utazására és az idei évre tervezett népszámlálás elhalasztására vonatkozó passzus is.

Ezeket a rendelkezéseket most további 90 nappal hosszabbította meg a parlament, amit a közlönyben való kihirdetés zárt le.

Mint ismert, a kormány a járványügyi intézkedések többségét nem törvénnyel, hanem rendelettel hozza meg, ehhez viszont felhatalmazásra van szüksége a parlamenttől, amit a veszélyhelyzetre hivatkozva kap meg. A koronavírus-járványban elvileg 90 naponta újítja meg a felhatalmazást a parlament (hol ellenzéki támogatással, hol anélkül), legutóbb viszont a 15 napos meghosszabbítás lehetőségét is igénybe vette, mert épp parlamenti szünet volt. A mostani felhatalmazás május 23-ig szól.

Az már legutóbb sem volt egyértelmű, hogy a veszélyhelyzet meghosszabbítása, illetve a járványügyi korlátozásokat tartalmazó rendeletek hatálya miként simulnak össze. Most mindenesetre a törvény és egy kormányrendelet is felsorol 70 olyan rendeletet, amelynek a hatálya május 23-ig meghosszabbodik, köztük egy sor gazdaságvédelmi intézkedést. Ennek fényében érdekes kérdés, hogy akkor most mi is hosszabbodott meg május 23-ig. Elvileg a k+f dolgozók bértámogatásától a parkolásidíj-mentességen át a bérletidíj-mentességig nagyon sok minden. Legutóbb viszont a kormány egy hasonló értelmezési vitában kiállt amellett, hogy ezek valós hatályát azok a kormányrendeletek határozzák meg, amelyekben az adott intézkedés be van írva. Így hiába hosszabbították meg törvényben és külön kormányrendeletben ezeknek az intézkedéseknek a hatályát, valójában azok a kormány legutóbbi értelmezése szerint egyelőre március 1-ig tartanak.

Ennek mond ellent, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) ma reggel sajtóközleményben tudatta "újabb három hónapig egyszerűbb távmunkában dolgozni". Eszerint viszont az ITM is úgy értelmezi, hogy a meghosszabbított hatályú bő 70 rendelet intézkedései május 23-ig érvényesek. Akkor viszont többek között a bértámogatási programok, az iparűzésidó-mentesség, a járulékkedvezmények is május 23-ig hatályosak.

Sőt, a kormányrendelet szerint meghosszabbodik a hatálya a a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet bizonyos bekezdéseinek is. Ebben viszont a kormány többek között a maszkviselés szabályait, a kijárási tilalmat, a rendezvénytartási tilalmat, a vendéglátó üzletek bezárást - tehát a korlátozó intézkedéseket ismerteti. Ez alapján pedig elég zavarosnak tűnik, hogy a kormány mit is hosszabbított meg igazán május 23-ig, mert egy értelmezés alapján lehet, hogy szinte minden járványügyi intézkedést, ideértve a korlátozásokat is.

