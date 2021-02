Hidegzuhany az AstraZenecától: megint sokkal kevesebb vakcina várható tőle – Mi áll a háttérben?

Az AstraZeneca (AZ) szóvivője, illetve a cég a közleményében (lásd alább) azt hangsúlyozza, hogy a cég továbbra is mindent megtesz a 180 millió adag második negyedévi leszállításáért, mert a globális előállítási kapacitásait, illetve az uniós gyárainak a termelését majd így fogja hangolni. Az ígéret kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a cég az első negyedévre korábban vállalt 90 millió helyett is csak 40 millió adagot szállít és ezt most is megerősítette a névtelen illetékes a hírügynökségnek.

A vállalttól jelentősen elmaradó AZ-vakcinaszállítás erősen fékezi az uniós tagállamok oltási kampányát. A múlt héten az olasz sajtóban (RAI) teljes terjedelmében kiszivárgott szállítási szerződés alapján ennek a három legfőbb oka az alábbi lehet:

Az EU az alkufolyamat során lenyomta az árat és így mindössze 2,9 eurót fizet dózisonként a cégnek (870 millió eurót a leszerződött 300 millió dózisért), ami a „megteszünk minden tőlünk telhetőt” klauzulára tekintettel nem feltétlenül ad erős ösztönzőt a cégnek, hogy az EU felé elmaradás nélkül szállítson.

Az AstraZeneca a szerződéses vállalásától eltérően nem 2 uniós és 2 brit gyárból szállít az EU felé vakcinát, hanem csak a két uniósból (a brit gyárakból pedig elsődlegesen a brit kormány felé vállalt adagokat teljesíti).

A brit vakcinagyárak felől nem exportálnak az EU felé vakcinát (feltehetően nem engedik ki az országból). Közben persze az EU felől sem megy a vakcina a britek felé, mivel az uniós exportkorlátozás is életbe lépett (előzetes engedélyhez kötik a kiszállítást), ami válaszlépés volt a cég elmaradó szállításaira.

Amint megírtuk múlt héten: az Európai Bizottság 1 nappal korábban kötött szállítási szerződést az AstraZenecával tavaly augusztus 27-én, mint a brit kormány és a szerződéses feltételek szinte szó szerint megegyeznek (ez érthető, hiszen ugyanabban az időben születtek). Ez egyúttal azt a kérdést is eldöntötte, hogy volt-e esetleg valami olyan szerződéses keret a brit dokumentumban, ami miatt a brit-svéd cég hivatkozhatott arra, hogy csak a brit kormány felé teljesíti a vállalásokat és az EU felé nem.

Amint rámutattunk: a mindkét szerződésbe beépített „megteszünk minden tőlünk telhetőt” klauzula alapján jogilag nem teheti meg azt a cég, hogy részben brit származására tekintettel csak a brit kormányzat felé vállalt szállítási ütemezést tartja be és az EU felé nem teljesít.

A jogi keret alapján tehát ugyanúgy törekednie kellene az EU felé vállalt ütem betartására is a cégnek, mint a brit kormány felé tett vállalásai betartására.

A brit kormány viszont nem panaszkodott eddig arra, hogy elmaradna a cég a vállalásaitól.

A Reuters és az olasz RAI elmúlt napokbeli anyagaiból összeraktuk, hogy milyen vakcinaszállítási ütemezés van az AstraZeneca és az Európai Bizottság közötti szerződésben és ehhez képest mikor milyen várható szállítási ütemezést mondott hónapokra, vagy negyedévekre lebontva a cég, illetve mindez kumuláltan mit jelent az uniós tagállamok szintjén. A Reuters bepillantást kapott abba a német kormányzati dokumentumba is, ami a jelenlegi legfrissebb németországi várakozásokat tükrözi az AZ-szállításokat illetően.

Mivel az unióban a beérkező vakcinaszállítmányokat lakosságarányosan osztják el, így az is megbecsülhető az uniós kumulált szállítási ütemezésből, hogy Magyarországra mikorra összesen mennyi vakcinadózis várható. Amint az alábbi táblázatban látható: összesen 6,54 millió adagot várunk a cégtől (3,27 millió embernek elegendő) és tegnapig összesen csak 169 ezer dózist szállítottak le, március végéig ez remélhetőleg megemelkedik 0,86 millióra, a második negyedév végére 2,8 millióra, aztán talán majd a harmadik negyedév végére az összeset le tudja szállítani a cég (ha addig még szükség lesz rá itthon). Ez a lassabb AZ szállítási pálya (és az, hogy egyelőre itthon csak a 60 év alattiaknak adják be) mindenesetre korlátozza itthon a nyugati vakcinával való beoltás felfutását és tereli az érdeklődést, a szükségszerűséget a keleti vakcinák felé.

A Reuters hírére reagálva az AstraZeneca az alábbi hivatalos állásfoglalását juttatta el szerkesztőségünknek:

„Az AstraZeneca ezúton megerősíti, hogy a COVID-19 vakcina II. negyedéves szállításra vonatkozó legfrissebb előrejelzése szerint az Európai Bizottsággal kötött szerződésnek megfelelően kíván teljesíteni. A szerződés szerinti várható mennyiség körülbelül fele az EU ellátási láncból, míg a fennmaradó rész a nemzetközi ellátási hálózatából érkezhet. Jelenleg az AstraZeneca azon dolgozik, hogy növelje az EU ellátási lánc termelékenységét, és továbbra is felhasználja nemzetközi kapacitásait annak érdekében, hogy a második negyedévben a 180 millió adag eljuthasson az Európai Unióba.”

