Május 23-ig meghosszabbították a K+F bértámogatási program pályázatát

A veszélyhelyzet meghosszabbításával párhuzamosan a távmunkára vonatkozó speciális szabályokat, illetve a kutatás-fejlesztési bértámogatási program hatályát is meghosszabbították május 23-ig – hívta fel a figyelmet Bodó Sándor. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára azt jelezte: távmunkában decemberben már mintegy 400 ezren dolgoztak itthon a korábbi 250 ezer fő helyett, míg a K+F bértámogatást eddig 11-12 ezer embernek igényelték és kétharmaduknak már folyósították is a pénzt.

Amint tegnap megírtuk: a parlament által hétfőn alkotott 2021. évi I. törvény és az arra épülő 80/2021. (II. 22.) kormányrendelet a gyakorlatban azt jelenti, hogy az utóbbi kormányrendeletben felsorolt 78 veszélyhelyzeti kormányrendelet hatályát 90 nappal május 23-ig, mint elméleti lehetőség kinyújtotta a kormány, de ettől az egyes rendeleteknek, vagy azok egyes paragrafusainak az alkalmazhatósága eltérhet. Éppen emiatt a védelmi intézkedések alkalmazhatósága egyelőre március 1-ig tart és ma-holnap dönt a kormány arról, hogy ezt milyen időtávra és milyen tartalommal nyújtja ki. Az, hogy egyelőre nem lehet nyitásról szó, világosan jelzi a friss kormányzati kommunikáció:

Ezzel a fenti kerettel függ össze az, hogy Bodó Sándor kapcsán az ITM tegnap olyan című közleményt adott ki, miszerint "újabb három hónapig egyszerűbb távmunkában dolgozni". Ebben emlékeztetnek rá, hogy az átmeneti rendelkezések a veszélyhelyzet meghosszabbításával összhangban további három hónapon át alkalmazhatók, azaz

Az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében 2021. május 23-ig állapodhatnak meg a törvényi keretektől eltérően a távmunkáról a munkáltatók és a munkavállalók.

A változás háttere az, hogy a munkáltatók és a munkavállalók érdekeinek érvényesülését egyszerre szolgálja, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt a munka törvénykönyve előírásaitól eltérően is megállapodhatnak a távmunkáról. Ezzel számos könnyítés válik lehetővé, a többi között szabadon választható a munkavégzés helye. A távmunka akár részlegesen, a munkanapok egy részében is megvalósulhat. A munkáltató hozzájárulhat a munkavállaló kiadásaihoz, e költségtérítés legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének 10 százaléka, idén tehát havonta 16.740 forint lehet – magyarázza a tárca közleménye.

A távmunka tevékenységi körüktől, működési sajátosságaiktól függően illeszthető be az egyes cégek, intézmények mindennapi gyakorlatába. Ha az átállás nem gátolja, hátráltatja a munkavállalókat feladataik teljesítésében, érdemes lehet otthonról dolgozniuk. Ezzel nemcsak a munkahelyen, hanem az oda való eljutás során sem teszik ki magukat a megfertőződés kockázatának - hangsúlyozzák.

Bodó Sándor a rugalmas szabály kapcsán kifejtette: az eddigi tapasztalatok szerint a távmunka sokféle ágazatban, területen bevált, a vállalkozások és a foglalkoztatottak számára egyformán előnyös megoldás lehet, és ezért a korábbi 250 ezerhez képest tavaly decemberben már több mint 400 ezren dolgoztak így, ami a növekedés a támogató szabályozásnak is köszönhető.

A fentiek után szerdán Bodó azt is bejelentette, hogy a kutatás-fejlesztés területén dolgozó emberek számára szóló bértámogatási program pályázatát is meghosszabbították május 23-ig. A közmédiának nyilatkozva az államtitkár jelezte: eddig 11-12 ezer, a kutatás-fejlesztés területén dolgozó ember számára igényeltek támogatást, és a kétharmaduk már meg is kapta a forrást.

Azt is kiemelte, hogy a különböző intézkedéseknek köszönhetően összességében már meghaladja az egymilliót azoknak a száma, akiknek a munkahelyét megvédte a kormány.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd. Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára sajtótájékoztatót tart, miután aláírta az idei minimálbér-emelésről szóló megállapodást Budapesten az ITM épületében 2021. január 25-én. Február 1-től a minimálbér bruttó értéke 167 400 forintra, a garantált bérminimum bruttó értéke pedig 219 ezer forintra emelkedik, ami csaknem 4 százalékos béremelést jelent.