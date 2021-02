Mexikó és Argentína szerint a gazdagoknak kellene ellátni vakcinával a szegény országokat

Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök és argentin hivatali kollégája, Alberto Fernández felszólította keddi közös mexikóvárosi sajtóértekezletén az ENSZ-t és a gazdag államokat, hogy segítsék koronavírus elleni oltóanyaghoz jutni a szegény országokat, mert az eddigi erőfeszítéseik szerintük messze nem elegendők.

López Obrador kijelentette: a szegény országokat vakcinával ellátni hivatott program - az Egészségügyi Világszervezet támogatta COVAX - egyszerűen nem működik, a világon rendelkezésre álló oltóanyag 80 százaléka tíz országban koncentrálódik, ők gyűjtik be ezeket, ami "teljesen igazságtalan". "Hol van az egyetemes testvériség?" - kérdezte. Fernández ezzel egyetértően beszélt, hozzátéve, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel közösen nyomást akarnak gyakorolni a világ húsz legfejlettebb országát tömörítő országcsoport (G20) tagjaira annak érdekében, hogy nyilvánítsák "globális közjónak" az oltóanyagokat. Az országcsoporthoz tartozik Mexikó és Argentína is.

Az Our World in Data nevű, oxfordi központú kutatóintézet adatai szerint Mexikóban a lakosság 1,3 százalékát oltották be eddig, Argentínában az 1,6 százalékát, miközben Nagy-Britanniában a 27 százalékát, az Egyesült Államokban pedig a 19,2 százalékát. A világátlag 2,7 százalék. Szakértők szerint a leggazdagabb országokat kivéve a világ országainak sok hónapot, de inkább több évet kell várniuk arra, hogy kellő mennyiségű vakcinát tudjanak beszerezni.

López Obrador bírálata ellenére burkoltan dicsekedett azzal, hogy Mexikó a regisztrált fertőzöttek és a halálesetek számát tekintve a járványban jobban áll "a világ legerősebb országánál", az Egyesült Államoknál. A hivatalos mexikói adatok szerint a Covid-19 betegségben eddig csaknem 182 ezer ember vesztette életét, a kormány becslése szerint számuk 201 ezer, de független szakértők úgy becsülik, hogy ez a szám a 220 ezret is meghaladja. Az Egyesült Államokban pedig félmillió a halálos áldozatok száma, miközben lakosságszáma 2,6-szer több Mexikóénál.

A mexikói elnök egyúttal felszólította az Egyesült Államokat, hogy egészségügyi hatóságai oltsák be az Amerikában élő több millió mexikóit is, akár legálisan, akár illegálisan vannak ott.

Címlapkép: Getty Images