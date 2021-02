Az orvosi béremelések margójára

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) és a november végi megjelenése óta is már módosított végrehajtási rendelete (528/2020. (XI. 28) Korm. rend.), valamint a veszélyhelyzet idejére ezektől eltérő szabályokat megállapító kormányrendeletek alapján az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál eddig más, főként közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott orvosoknak a napokban kell aláírniuk az új, sokat vitatott egészségügyi szolgálati jogviszonyt létrehozó munkaszerződéseket. Ha nem írják alá, a jogviszonyuk a törvény erejénél fogva megszűnik.

A jogszabálycsomagot a kormány a Magyar Orvosi Kamara (MOK) követeléseinek teljesítéseként értékelte, a MOK, és vele együtt sok orvos azonban hangos kritikával illette. Előbbi azt állítja, az elmúlt 30 év legjelentősebb orvosi béremelését hajtja végre, utóbbiak azt, hogy rabszolgát csinálnak az orvosokból. Az orvosok a legtöbb kritikát a kirendelhetőséggel kapcsolatos szabályokkal szemben fogalmazzák meg, amelyek alapján a törvény betűje szerint 1+1 évre, a végrehajtási rendelet szerint már csak 44 beosztás szerinti munkanapra rendelhető ki 12 hónap alatt a munkavállaló a munkaszerződésétől eltérő foglalkoztatásra, azaz például az abban megjelölttől eltérő munkavégzési helyre. A módosítások során sok finomító és garanciális szabály került a rendszerbe, persze még így is érthető az „utasíthatósággal” kapcsolatos ellenérzés, bár a ma még hatályos szabályrendszer alapján valójában eddig is lehetőség lett volna, vagy volt egy orvost épp ugyanilyen időtartamra más intézménybe kirendelni.

A kirendelhetőséggel kapcsolatos fenntartások mellett egy másik nyomós oka van annak, hogy az orvosok jelentős – kórházanként és szakmánként jelentős szórást mutatva, 30 és 80 % közötti – része az utolsó pillanatig lebegteti az Eszjtv. szerinti munkaszerződés aláírásának kérdését. Ez pedig a pénz.

Kétségtelen tény, hogy a szintén 2020 végén létrehozott, és még ma is csak féllábon álló Országos Kórházi Főigazgatóság nem, vagy csak most, az utolsó pillanatban kezd kommunikálni nagyon sok és fontos, az orvosi bérezést alapjaiban meghatározó, jogszabályban nem kellően részletezett feltételről. Érthető a hezitálás az orvosok részéről, hiszen valóban nehéz megalapozott döntést hozni egy részben biankó szerződéssel a kezében.

Valójában azonban a részben biankó szerződés egyetlen fix pontja igen komoly anyagi biztonságot jelent.

Eddig egy orvos alapilletménye nem volt túl magas, 2018-ban például a Fizetések.hu adatai szerint bruttó 400 ezer forint. Ezt az összeg megalázóan alacsony, azonban az orvosok bére ennél – a nyilván nem kalkulálható paraszolvencia nélkül is – lényegesen magasabb volt. Az alapilletményt ugyanis eddig számos, egyes helyeken több tíz jogcímen egészítették ki különféle pótlékok. Ezek között a legalapvetőbb nyilván az ügyeleti pótlék, vagy műszakos munkarendben a műszakpótlék. De ilyen volt az éjszakai pótlék, szakképesítési pótlékok több szakvizsga esetén, bizonyos szakmában a szakmai lobbi által kialkudott ún. fixdíjakból származó szakmai pótlékok. Ezek mértékét csak kis részben határozta meg jogszabály, nagyobb részben – az egyéb munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítésekkel együtt – a munkáltató döntött róluk. Mindezek átlagban, az adott orvos szakmai affinitásától és munkakedvétől is függően emelte a bért, de legalább is megduplázta az átlagos alapilletményeket.

Fontos megérteni, hogy az alapilletmény jogszabályban és kinevezésben rögzített bérelemként nem módosítható (értsd: nem csökkenthető). Majdnem minden más, de főként a munkáltató és a dolgozó közötti alkuk eredményeként megállapodott bérelemek bármikor, akár teljes egészben, a munkáltató döntése alapján egyszerűen elvehetők.

Az Eszjtv-vel együtt járó béremelés során a jogalkotó szándéka kiterjedt arra, hogy a béreket egységesítse, de legalább jelentősen közelítse az azonos tapasztalatú és szakképzettségű, azonos progresszivitási szinten dolgozó orvosok díjazását. Ezért készült a – már jelentősen megemelt alapilletményeket tartalmazó – egységes bértábla, és ezért az Országos Kórházi Főigazgató időben jelezte, hogy a pótlékok rendszerét is egységesen kívánja szabályozni, ennek keretében a munkáltatói döntésen alapuló juttatások körét pedig erősen limitálni tervezi. Valójában tehát az új jogszabályokkal a kormány egyrészt az eddigi teljesen bizonytalan jogalapokon nyugvó, de a bér jelentős részét kitevő juttatások körét „alapilletményesítette”, azaz beemelte abba körbe, amit az egészségügyi szolgálati jogviszonyt vállaló orvosoktól a munkáltató nem vehet el, sőt nem is csökkentheti. Másrészt a szintén egységesen szabályozni tervezett – nagyrészt teljesítményalapú – pótlékolás számítási alapja az így jelentősen megemelt alapilletmény. A pótlékok összege ezzel szükségszerűen együtt nő.

Ez a két hatás együttesen valóban drasztikus emelkedést jelent az orvosi bérek azon része tekintetében, amelyek nem elvehetők az orvosoktól.

Minden más, amit ezen felül várhatóan még jogszabályon alapulóként, vagy munkáltatói döntés alapján adható jövedelem- kiegészítésként az orvosok megkapnak, ezen felül értendő. Márpedig ilyenek – például az egyes szakmákat megillető fix díjakból – biztosan lesznek a jövőben is.

Nem mondható az orvosi bérek megemelése során, hogy minden orvos kétszer annyi pénzt fog hazavinni, mint eddig. Arra azonban jogszabályi garanciát kaptak, hogy kevesebbet biztosan nem. És nem csak ma, hanem a jövőben sem.

