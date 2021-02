Itt durrant be igazán a koronavírus-járvány Magyarországon

A koronavírus-járvány harmadik hullámának elindulásával változóban van a terjedés területi mintázata Magyarországon. A határ menti területekről egyre inkább a sűrűbben lakott középső régióba mozdul el a fertőzés gócpontja. A fővárosban, Pest és Fejér megyében kimagasló mértékben gyorsul a fertőzés.

A ma reggeli jelentésben újra megugrást láthattunk a koronavírussal fertőzöttek napi regisztrált számában. A megelőző egy hét 2500 körüli esetszáma hirtelen 4500 közelébe emelkedett. Természetesen azt még nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz tartós növekedés, de a járvány folyamatainak sajátosságai azt sejtetik, hogy inkább további növekedésre kell számítanunk. Erről számolt be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is a mai sajtótájékoztatóján.

A megyei adatokat elemezve azt láthatjuk, hogy az elmúlt egy hét népességarányos fertőzési számai alapján továbbra is Komárom-Esztergom, Nógrád és Somogy megyében van jelen a leginkább a vírus. Előbbi két megye esetében a szlovák határszakaszt szokták a járvány gyors terjedése mögött sejteni.

Azonban ha azt is megnézzük, hogy az elmúlt napokban hol erősödött a leginkább a járvány, egészen más kép tárul elénk. Azt láthatjuk ugyanis, hogy Magyarország középső területén látványosan meredek járványgörbék alakultak ki. Vagyis a korábbi helyzethez képest itt tapasztalható a legnagyobb romlás, és ez természetesen azt jelenti, hogy amennyiben a tendencia folytatódik, a népesség átfertőzöttsége is hamarosan itt lesz a legnagyobb. Természetesen néhány napból nem kell még kőbe vésett következtetéseket levonni (egy-egy zárt fertőzési góc hirtelen beeső adatai is okozhattak ideiglenes megugrást), de mégis beszédes, hogy a tegnapi adatok már a második hullám csúcsán látott számokhoz mérhetők.

A jelenségről már tegnapi írásunkban is megemlékeztünk, amikor a járványhelyzetet értékeltük. A fenti három megyében az utóbbi három napon több mint kétszer annyi új fertőzöttre bukkantak, mint egy héttel korábban. Konkrétabban: Budapesten 109%-kal, Pest megyében 133%-kal, Fejér megyében pedig 110%-kal volt több regisztrált fertőzött február 23, és 25. között, mint február 16. és 18. között. Ez arra utalhat, hogy a határmenti átfertőződés után mára már inkább a nagyobb népsűrűségű területeken történő vírusátadás gyorsítja a járványt.

Címlapkép: Getty Images