Koronavírus: ma lépi át a 2,5 milliót a halálos áldozatok száma

Magyarországon már 5 koronavírus-vakcina érhető el, de ezek mind gyártásukban, mind tárolásukban eltérőek, bár elméleti hatékonysága mindnek magas. A vakcinák emellett különböznek abban is, hogy melyik országok engedélyezték őket eddig, és a gyártóországok is mások. Mi most arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Portfolio olvasói melyik vakcinákat adnák be, és melyeket semmiképp. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a rendelkezésre álló információk alapján melyik vakcinát választanák olvasóink, ha csak egyet választhatnak. És rákérdezünk arra is, hogy mi alapján választanának vakcinát. Szavazz!