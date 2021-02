Orbán Viktor: A járvány legnehezebb két hete előtt állunk

Az egész eddig tapasztalt járvány legnehezebb két hete előtt állunk. Az újfajta mutációk megjelenése miatt a fertőzések száma erősen nő és nőni fog - mondja legfrissebb, drámai hangvételű Facebook-videójában Orbán Viktor miniszterelnök, arra kérve mindenkit, oltassa be magát.

Gulyás Gergely miniszter ma jelentette be a Kormányinfón a korlátozások meghosszabbítását, miután a reggeli adatok december 18-a óta nem látott számú új fertőzöttet mutattak, és az elmúlt hetekben ismét megindult a kórházban ápoltak számának emelkedése.

A videóban Orbán Viktor elmondja:

"Egy nagyon különleges tudást birtokló orvostudós-csoporttal találkoztam, járványmatematikusoknak szokták őket nevezni, ők azok, akik abban segítenek nekünk, hogy megérthessük, hogy az egészségügyi jelenségek milyen trendekké állnak majd össze, egyszerűbben fogalmazva: mi fogunk velünk történni a következő napokban és hetekben.

Csupa rossz hírem van: a helyzet úgy fest, hogy az egész eddig tapasztalt járvány legnehezebb két hete előtt állunk.

Az újfajta mutációk megjelenése miatt a fertőzések száma erősen nő és nőni fog. Olyan terhelés lesz a kórházainkon, mint amilyen még nem volt. Minden orvosra, minden ápolónőre, minden lélegeztetőkészülékre szükségünk lesz.

Arra kérem a honfitársaimat is, hogy a saját maguk életében a lehető legfegyelmezettebben próbálják betartani azokat az előírásokat, amelyeket az operatív törzs közzétesz. Versenyt futunk az idővel, ha sokan regisztrálnak, sokan jelentkeznek oltásra, sokan oltják be magukat, akkor ez a nehéz időszak lerövidül. Ha kevesen regisztrálnak, kevesen oltják be magukat, a nagyon nagy nyomást jelentő időszak hosszabb lesz. Kérek mindenkit, regisztráljanak és oltassák be magukat!"

Orbán Viktor nem először egyeztetett ezzel a szakértői csapattal, korábban is rendszeresen kikérte a véleményüket a járványhelyzet kritikus pillanataiban. A csapat tagjai:

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora

Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója

Bedros J. Róbert, a Szent Imre Kórház főigazgatója, a Dél-budai Centrumkórház (DBC) miniszterelnöki megbízottja

Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikus professzora, a Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Elemző Munkacsoport vezetője

A járványhelyzet drasztikusan romlik, a vakcinaellátottság csak lassan javul, ráadásul nincs minden vakcina iránt egyforma bizalom. A lakosság már nagyon türelmetlen, és a korábbi hetek kommunikációja tovább táplálta a reményét, hogy hamarosan feloldásra kerül sor. Ilyen körülmények között nincs könnyű dolga a kormánynak. A járványhelyzet akár további szigorításokat is indokolhatna, de ez politikailag nehezen képviselhető. Ez a magyarázata, hogy a kormány továbbra is "arra fogad", hogy a vakcina néhány hét múlva kellő fékező erőt jelent majd, és így elegendő eszköz lesz a járvány fékezésére. Ennek valóban van esélye (különösen, ha tavasszal igazolódik a vírus szezonalitásához fűződő remény), de ha ez mégsem következik be, akkor a járvány egyéb eszközökkel való megfékezésével el fog késni a kormány.



A miniszterelnök friss videója is arra utal, hogy a kormány most már látja: a magas átoltottság tétje most már nem egyszerűen az, hogy 1-2 héttel hamarabb vagy később kell-e nyitni, hanem hogy a harmadik hullám milyen magasra csap, mennyi áldozatot követel, illetve el lehet-e általa kerülni a további szigorításokat.

Nem nyilvános az az előrejelzés, amelyre Orbán Viktor utalt, amikor az eddigi legsúlyosabb járványhelyzetet vetítette előre, de valószínűleg nagyon hasonló a Portfolio előrejelzéséhez, amely a brit mutáció miatt a megbetegedések drasztikus növekedését mutatja a következő két hétre:

Címlapkép: Orbán Viktor / Facebook