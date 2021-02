Müller Cecília: itt a dél-afrikai mutáns, új oltási stratégiára vált Magyarország

Tegnapig az NNK laborjában 418 főnél mutatták ki a brit mutánst, emellett 34 főnél különböző variánsokat, melyek nem eltérő viselkedésűek az ismert koronavírushoz képest, 9 főnél pedig a cseh mutánst azonosították - sorolja a tisztifőorvos. Kiemelte, hogy a behurcolások nem megakadályozhatók, egy-két esetből hamar közösségi terjedés alakul ki, vagyis már nem utazással összefüggők.

A brit mutáns esetében jobban elhúzódik a betegség, tovább tart a köhögés, többen számolnak be lázról. Emiatt tovább tart a vírus ürítése is, ez összefüggésben van a hosszabb fertőzőképességével is. Ezzel szemben azonban a jelenleg alkalmazott védőoltások hatásosak.