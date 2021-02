A kínai vakcina első hatása: durván megugrott a koronavírus ellen beoltottak száma Magyarországon

Még soha nem oltottak be Magyarországon annyi embert, szám szerint 232 ezret a koronavírus ellen, mint az elmúlt egy hétben, így a számuk meghaladta a 677 ezret. Az elmúlt 24 órában példátlan mértékben, 114 ezerrel ugrott meg a beoltottak száma a kormányzati statisztikában.

Eddig 677 682 fő kapott oltást, közülük 249 499 fő már a második oltását is megkapta – közölte ma a koronavirus.gov.hu. A napi statisztikák alapján még soha nem kaptak annyian oltást, mint az elmúlt 24 órában: 114 ezerrel nőtt egy nap alatt a számuk az első oltás esetében, miközben a második oltásból 5 ezren kaptak. A vasárnapi statisztikákról itt számoltunk be:

Bár az orvosok jelentős összegű juttatást kapnak egy friss kormányrendelet szerint, ha hétvégén is oltanak, feltehetően nem ennek első hatásáról van szó, a rendelet ugyanis csak vasárnaptól hatályos. Elképzelhető, hogy a nemrég megérkezett 550 ezer kínai vakcinával az első napokban beoltottak jó része most jelent meg a statisztikában. Akárhogy is történt, az már elmondható, hogy a teljes magyarországi lakosság 7 százaléka megkapta az első oltását. Gulyás Gergely miniszter e hét csütörtöki közlése alapján egyébként 2 millió 460 ezren regisztráltak eddig az oltásra.

A háziorvosok továbbra is végzik az oltást a kínai Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50-55 fő regisztrált időset tud beoltani, emellett folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amellyel praxisonként 10 fő beoltására van lehetőség – közölték a kormányzati portálon, hozzátéve: a kórházi oltópontokon is folytatják a regisztrált idősek oltását a Pfizer-vakcinával.

A héten az is kiderült, hogy az operatív törzs és az oltási munkacsoport az oltási stratégia módosításán dolgozik, hogy minél előbb minél több ember kapja meg az első oltását, így a második oltásra bizonyos esetekben a korábban tervezettnél később kerülne sor.

A Portfolio e heti számításai szerint egyébként a nagy tömegben érkező kínai vakcina ellenére (havonta legalább félmillió adagot kaphatunk) a koronavírus-járvány miatt leginkább veszélyeztetett bő 3 millió fős kör beoltása április végéig eltart, így leghamarabb akkortól reális a gazdasági nyitás a szélesebb rétegek számára. Ez tehát azt is jelenti, hogy az oltási folyamat a jelenlegi ismereteink szerint valószínűleg nem tud olyan gyorsan haladni, hogy az önmagában képes legyen elfojtani a most drámai ütemmel berobbanó harmadik járványhullámot. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a járványt nagyobb valószínűséggel újabb szigorítással kell megfékezni, mielőtt az oltás hatni kezd.

A csütörtök délutáni EU-csúcson bemutattak az állam- és kormányfőknek egy olyan vakcina szállítási grafikont, ami a Portfolio kalkuláció szerint azt tartalmazza, hogy ha csak az uniós beszerzésű vakcinákra támaszkodna Magyarország, akkor március végéig csak 1,2 millió, június végéig pedig csak 3,62 millió embert tudnánk itthon biztosan beoltani. Eközben modellszámításaink szerint június végére már csaknem a teljes magyar lakosság beoltására elegendő vakcina lesz itthon, köszönhetően az orosz és kínai vakcináknak.

