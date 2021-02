Figyelmeztet a szakértő: akár napi 200 koronavírusos halott is lehet hamarosan Magyarországon

Ferenci Tamás, a járványmatematikai és epidemiológiai csoport tagja szerint a gyors esetszám növekedés a brit mutáns miatt lehet jelenleg. A szakértő az RTL-nek adott interjújában elmondta, a harmadik hullám csúcsán, akár napi kétszáz körüli halálozás is lehet majd.

Ferenci Tamás szerint "észnél kell lenni", mert azokban az országokban, ahol nagyon elterjedt az angol variáns, ott elképesztő és ijesztő meredekséggel futott fel az esetek száma. Írországban és Portugáliában gyakorlatilag "függőlegesen futott fel" a brit mutáns elterjedésével a járvány. Nem biztos, hogy "bekövetkezik az apokalipszis" nálunk is, de óvatosnak kell lenni, ez is benne van a pakliban - fogalmazott az RTL Klubnak adott interjújában.

Ha 1 feletti a reprodukciós ráta (egy fertőzött több mint egyet fertőz meg), akkor felfutó járványról beszélünk. Szerinte jóval alaposabb és kiterjedtebb monitoring kellene ahhoz Magyarországon, hogy tudjuk, mennyi az angol mutáns aránya, ez dönti el ugyanis a következő hetek járványgörbéjének alakulását, mert az angol variáns sokkal fertőzőképesebb. Úgy tűnik, most az angol variáns miatt fut fel a járvány nálunk is. A nemzetközi adatok szerint nagyon gyorsan átveszi a brit mutáns a többi variáns szerepét ott, ahol elterjed - fogalmazott.

"Olyan hullámba futhatunk most bele, aminek a csúcsa akkora lesz vagy még nagyobb, mint az őszi hullámban volt" - mondta Ferenci. A harmadik hullám esetében az első pillanattól benne vagyunk a korlátozó intézkedésekben, nincs étterem, nincs színház, nincs semmi, emberek veszítik el az állásukat, és mégis egészségügyi ellátások nehezednek meg, mindez borzalmasan romboló, kifárasztó, depresszív helyzetet teremt. "De muszáj nyíltan beszélnünk róla, mert ha már ez a helyzet, akkor csak az lenne a rosszabb, ha nem mondanánk el" - hangoztatta.

Ha az angol variáns előretör, akkor 2-3 héten belül nagyon lényegesen megemelkedik az esetek száma, így az egészségügyi ellátórendszer fokozott terhelése mellett növekedhet a halottak száma is. Ez a legrosszabb forgatókönyv, de elképzelhető, hogy bekövetkezik Magyarországon. Ferenci azt mondta, hogy tavaly a második hullámban a napi 200-hoz volt közel a halottak száma, az az aggasztó, hogy most a korlátozó intézkedések mellett is elérhetjük ezt a számot.

A Portfolio ma mutatta be a Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Elemző Munkacsoport munkáját, akik megosztják Orbán Viktor miniszterelnökkel is a járvánnyal kapcsolatos előrejelzéseiket. Ennek a csoportnak a tagja Ferenci Tamás is.

Címlapkép: Getty Images