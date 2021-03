A magyarok is a zsebükön érzik meg globális tengeri háborút

Lassan a magyarok pénztárcája is megérezheti a globális konténerhiányt. A tavaly tavaszi felvásárlási láznak köszönhetően elkezdtek kifogyni a felhalmozott tartalékok, emiatt termékhiány lépett fel több áruházban – olvasható egy hétfői elemzésben.

A konténerhiány nem csak a szállítmányozást érinti, de többek között kihat az áruházláncok működésére, az alapanyagok beszerzésére, az élelmiszer kereskedelemre, és így tovább. “Normál esetben egy Shanghai-Koper fuvar egy 40 lábas konténer esetében 1200-1800 dollárba kerül, most azonban 8500 dollárt is elkérhetnek érte. Januárban ez az összeg 11 000 dollárig is felugrott.” - árulta el Bakonyi Ádám, a Speed Line s.r.o nemzetközi fuvarozó cég logisztikai munkatársa. A Covid-19 egyik következményeképp számtalan rakodómunkást küldtek kényszerszabadságra, vagy rúgtak ki az állásából, ezért most a szállítmányozással foglalkozó cégeknek szembe kell nézniük egy komoly munkaerőhiánnyal. “Jelenleg nincsen elég ember, aki lepakolja a kikötőkben álló felhalmozott konténereket és nincsen elég sofőr, aki ezeket el- és visszaszállítsa az adott országba, illetve kikötőbe. Általában kirakodást követően 2-3 nap alatt ki lehet üríteni egy konténert, most ez a folyamat több, mint egy hétbe telik" - tette hozzá a szakember.

Mivel Kína relatíve hamar kilábalt a gazdasági válságból, intenzív exportba kezdett 2020 nyarán, és - tekintettel az októberi nemzeti ünnepükre - igyekezett szeptember végéig lebonyolítani a nemzetközi szállítmányokat. “A kínai exporttal rengeteg konténer elindult a világba, azonban a kikötői rakodómunkások és a sofőrök hiánya miatt nehezebben tudják begyűjteni azokat. Ennek köszönhetően lelassult, és elkezdett akadozni a szállítmányozás, ami nagyon sokba kerül nekünk” - foglalta össze a szakember.

A fuvarozó cégek igyekeznek a konténerhiányból adódó költségeket a teherszállítás díjának emelésével kompenzálni. A korábban forgalomból kivont szállítóhajók sokáig a kikötőkben álltak, amiket újra üzembe kell helyezni, az pedig nagyon magas költségekkel jár. Ezek a költségek aztán tovább gyűrűznek a megrendelők felé, akik csak a termékek árának növelésével tudják ezt kompenzálni - így jut el ez a globális gazdasági probléma a vásárlók szintjéig.

Nagy Gábor, a Szerszamkell.hu online barkácsáruház ügyvezetője a saját bőrén tapasztalja a változásokat: “Sajnos minden rendelésünk jelentősen csúszik. Normál esetben a szezonális termékeink, mint például a kerti bútorok, vagy a permetező/öntöző gépek, már március elején megérkeznek a raktárba, most valószínűleg ez a dátum április végére tolódik. Az a rakomány, amit februárra vártunk, még csak most indult útnak. A másik probléma az alapanyaghiány. A gyártóink hónapok óta nem, vagy sokkal magasabb áron jutnak alapanyaghoz, ami szinte minden barkácstermékünket érinti.

A vas pl. 20-50%-ot drágult, így kénytelenek vagyunk mi is jelentősen megemelni az árainkat, ami elképzelhető, hogy két számjegyű lesz, ha nem javul a helyzet

“Jelenleg a megszokott fuvardíj többszörösét kérik el a cégek, bár januárhoz képest jobb a helyzet. Az árszint hetente változik, de remélhetőleg nyárra már visszaáll minden a normális kerékvágásba” - reméli a szakember.

