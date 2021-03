Itt az első magyar falu, ahol már mindenki megkapta a vakcinát, aki regisztrált

Őket az sem érdekelte, ha éppen kínai a vakcina: azt mondják, normálisan szeretnének már végre élni a Békés megyei Magyardombegyházon.

120-an élnek életvitelszerűen Magyardombegyházon. Akik regisztráltak az oltásra, azok közül mostanra már gyakorlatilag mindenki megkapta az első vakcinát. A Szputynikon kívül itt mind a négy vakcinával oltottak, írja az ATV.hu.

A polgármester szerint azért a korlátozásokat továbbra is betartják, de március végén, amikor mindenki megkapja már a második oltást is, terveznek egy jó kis bográcsos bulit a falu vendégházában. A helyiek erre már készülnek is, nagyon várják, hogy újra úgy lehessen minden, mint a járvány előtt.