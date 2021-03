Koronavírus: teljes lezárásokat lengetnek be egyes európai országokban, lassan haladnak az oltások

Az elmúlt napokra nyilvánvalóvá vált, amitől néhány héttel ezelőtt tartottunk: teljes erővel robbant be a harmadik járványhullám Magyarországon is. Ennek oka elsősorban a fertőzőképesebb brit vírusvariáns megjelenése és egyre erősebb terjedése. Kíváncsiak voltunk ezért, hogy ez a mutáció mennyire van jelen Magyarországon, hogyan alakult a terjedése időben, a hivatalos közlés szerint, mert magánlaborból már érkeztek aggasztó információk. A brit variáns által okozott harmadik hullám úgy tűnik, sajnos legyőzte a hazai járványkezelést, de ebből tanulhatna is Magyarország.