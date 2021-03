Most kiderül, mennyire veszélyes a gazdaság mindenkit rettegésben tartó réme

A héten érkeznek Európából a feburári inflációs adatok, amelyek megmutatják, hogy a januárban látott váratlan emelkedés kitartott-e az év második hónapjában. Az inflációs várakozások a kötvényhozamok emelkedésében és a tőzsdeindexek esésében is megmutatkoztak az elmúlt hetekben. Ezen kívül természetesen más fontos események is lesznek a héten, de leginkább az inflációs indexekre kell majd odafigyelni.

Hétfőn érkezik a feldolgozóipar beszerzésimenedzser-indexe Magyarországon, megtudjuk belőle, hogy a januári jó teljesítmény februárban is kitartott-e. A KSH közli a külkereskedelmi termékforgalom második becslését, az MNB devizacsere-tendert tart. Kínából és Olaszországból is érkeznek BMI-k, ezen kívül Európába egyéb nagy gazdaságaira is felülvizsgált indexeket tesz közzé a BMI-t készítő IHS-Markit. Emellett ma érkezik két fontos adat, a februári olasz és német infláció. Este Christine Lagarde, az EKB elnöke beszél a német kisvállalatok érdekegyeztető fórumának eseményén, ami azért fontos, mert az inflációs várakozásokra adhat választ, és akár reagálhat is a német és olasz adatra, ezért mindenképpen érdemes figyelni az EKB-elnök beszédére.

A kedd viszonylag eseménytelen lesz idehaza, az MNB és az ÁKK tartja a minden héten esedékes tendereit. Külföldről fontos hírek érkeznek, a német kiskereskedelem és munkanélküliség piacmozgató hatású lehet,

de a hét legfontosabb adata, az eurózóna februári inflációja is kedden érkezik.

A mutatót jelentősen alulbecsülték januárra (0,9% volt a várt 0,4% helyett), nem lenne annyira meglepő, ha a mutató februárban is magasabb lenne a vártnál. Az előző napon közölt olasz és német adatból már következtethetünk az eurózóna átlagára.

Szerdán az MNB közli a januári kamatstatisztikákat és a hitelintézetek összevont mérlegét, ezeknek kevésbé lehet piacbefolyásoló hatása. Kínából érkezik egy újabb BMI (az országban több ilyen mutatót is közölnek ugyanazokból a szektorokból), de a nap legfontosabb közlése az amerikai foglalkoztatottság szeptemberi változása lesz.

Csütörtökön magyar kiskereskedelmi adatok érkeznek decemberből, az ÁKK kötvényaukciót, az MNB egyhetes betéti tendert tart - utóbbival a jegybank módosítani tud az irányadó kamatlábon, és tavaly többször is élt ezzel az eszközzel. Az EU-ból szintén kiskereskedelmi, valamint foglalkoztatottsági statisztikák érkeznek.

Pénteken az MNB ismerteti a januári devizatartalékot, és érkezik a decemberi ipari teljesítmény első becslése is a KSH-tól. A második hullámra általánosan igaz, hogy az ipart kevésbé ütötte meg, így nem számítunk nagy földindulásra a decemberi adatokban. Jelentős piacmozgató erővel bír az amerikai munkanélküliségi adat, amelynek februári alakulását magyar idő szerint péntek délután teszik közzé.

Címlapkép: Getty Images