Ezekben a pillanatokban tarolja le a koronavírus a magyar iskolákat – Azonnali zárást kérnek a tanárok

Egyre több iskolában és óvodában terjed a koronavírus-járvány, az adatok gyakorlatilag napról napra romlanak. Ha a kormány nem zárja be az iskolákat, akkor hamarosan a koronavírus-járvány lehetetlenítheti el a tantermi oktatást, hiszen egyre több a beteg gyerek és a tanár. A koronavírus-járvány harmadik hullámának egyik gócpontját az iskolák jelentik. A Portfolio megkeresésére a Pedagógusok Szakszervezete közölte: a fertőzések nagy száma miatt tantermen kívüli oktatást kellene elrendelni az általános iskolákban is. Mindemellett olyan lépéseket kérnek a kormánytól, amelyek segítenének visszaszorítani a fertőzés terjedését. A másik szakszervezet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete már korábban Orbán Viktorhoz fordult, hogy zárják be az iskolákat.

Az Operatív Törzs jelenleg 156 óvodában egy-egy csoportot érintően (5%), 117 óvodában (4%) és 55 általános iskolában (2%) az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 384 általános iskolában egy-két osztályt (15%) és 97 általános iskolában (4%) a teljes intézményt érintően digitális tanrendet – derült ki az operatív törzs ma reggeli közleményéből. Szerencsés nap ez a mai, mert benne volt a reggeli adatok közt, hogy hány iskolában és óvodában rendeltek el digitális oktatást vagy szünetet. Nem minden nap közölnek ugyanis friss adatokat a helyzetről.

A korábbi adatokkal összevetve azonban láthatjuk, hogy a számok drasztikusan romlanak. Alig egy héttel ezelőtt még csak az iskolák 2%-ában volt digitális tanrend, mostanra ez az arány 4%-ra emelkedett. Miután nincs minden nap friss adat az iskolák helyzetéről, így trendet nehéz felrajzolni, az azonban látható a szórványosan rendelkezésre álló adatokból is, hogy drasztikusan emelkedik a koronavírusos esetek száma az iskolákban.

A koronavírus brit mutációjának a megjelenésével az iskolák egy olyan ponttá váltak, ahol a járvány gyorsan terjed. Ez azért következhetett be, mert a korábbi változathoz képest 50-70%-kal gyorsabban terjed a brit variáns. Vagyis amíg a korábbi vírusváltozatokat valamennyire kordában lehetett tartani a maszkviseléssel és a bevezetett védekező intézkedésekkel az iskolákban, addig az egyébként is terjedő korábbi változat a brit mutációval kiegészülve már egyre több esetben bénítja meg az oktatást. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az új mutáns a fiatalabbak körében is erőteljesebben fertőz, a régiós országokban is gyerekek között terjed a fertőzés.

A Pedagógusok Szakszervezete úgy látja, hogy a fertőzések nagy száma miatt tantermen kívüli oktatást kellene elrendelni az általános iskolákban is

– közölte a Portfolio megkeresésére Szabó Zsuzsa, a szervezet elnöke. Emlékeztetett, hogy Müller Cecília országos tisztifőorvos is azt mondta március elsején: mérlegelik a digitális oktatásra való átállás lehetőségét.

Megkérdeztük, hogy kérvényezték-e már a kormányzatnál, hogy zárják be az iskolákat. „A PSZ a köznevelési államtitkárnak írt levelet, kérve a távoktatás elrendelését az általános iskolákban is. Azt is kértük, hogy a tantermen kívüli oktatás idején a kisebb gyermekkel otthon maradó egyik szülő kapjon 100 százalékos táppénzt, hiszen például az alsósok nem maradhatnak otthon felügyelet nélkül, és a tanulásban is segítségre van szükségük” – válaszolta kérdésünkre Szabó Zsuzsa.

Addig, amíg nem születik meg kormányzati szinten a döntés az általános iskolákról (bár Orbán Viktor kormányfő szerint a legnehezebb két hét előtt állunk, vagyis mielőbb dönteni kellene a fertőzés terjedésének lassítása érdekében), a Pedagógusok Szakszervezete azt kéri:

Abban a nevelési-oktatási intézményben, ahol egyetlen fertőzöttet is észlelnek, azonnal függesszék fel a tantermi oktatás, nevelést 5 napra. A zárás ideje alatt a tantermeket fertőtlenítsék.

A PSZ régóta szorgalmazza, hogy az intézmény vezetője (helyben és gyorsan) hozhasson döntést, mivel tapasztalataink szerint egyes tankerületek vezetői még akkor is az iskolák nyitvatartása mellett döntenek, amikor a tanulók vagy a pedagógusok 30-40%-a már nem tud bejárni az iskolába, mert beteg.

Az óvodákban ügyeletet kell szervezni, illetve a kötelező óvodáztatást fel kell függeszteni erre a tanévre.

A tavaszi szünet után az intézmény vezetője a szülői munkaközösséggel egyeztetve rendelhessen el online vagy hibrid oktatást azon intézményekben, ahol a fertőzés ismételten megjelent. (A PSZ hónapok óta javasolja a hibrid oktatást. Ez azt jelenti, hogy az osztály egyik fele egyik héten 3 napot jár iskolába, 2 napig otthon tanul, megoldja a kapott feladatokat, majd a következő héten cserélnek, így csökkentik a fertőzés veszélyét.)

A PSZ kéri: a tavaszi szünetig minden oltásra jelentkezett oktatási dolgozót soron kívül oltsanak be!

A Pedagógusok Szakszervezete hónapok óta követeli: a 100%-os táppénz igénylésének rendjét egyszerűsítsék koronavírus-fertőzés esetén.

Korábban levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnököt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) Országos Választmánya, hogy rendelje el a digitális munkavégzést valamennyi köznevelési intézményben és a szakképzés területén a koronavírus-járvány miatt. Az intézmények nagy része már érintett valamilyen formában a járványügyi intézkedésben: egyre több intézményben kell részlegesen vagy teljesen zárást elrendelni, és egyre több pedagógus betegszik meg, kerül kórházba. A vírus új variánsairól érkező információk szerint pedig nemcsak a dolgozók egészsége van fokozott veszélyben, hanem a tanulók és hozzátartozóik biztonsága is - értékelték.

Ismertették, hogy a pedagógustársadalom átlagéletkora 54 év, és sok közöttük a krónikus beteg, az oktatási intézmények munkavállalói ennek ellenére nincsenek kiemelt helyen az oltási programban, ezért oltásuk nem is történt meg. Még a bentlakásos intézményekben, gyermekotthonokban dolgozó pedagógusokat sem oltották be - tették hozzá.

Kásler Miklós Emmi-miniszter a harmadik hullám felfutása miatt ma reggel járványügyi szigorításokat lengetett be. Az iskolabezárások és szünetek mellett a boltok nyitvatartásán lehetne szerinte szigorítani, és „még sok minden más” is lehetséges az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere szerint. Hétvégén Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője mondta, hogy megfontolandó lenne, hogy digitális oktatásra álljanak át az alsó tagozatokban is.

A szigorra tehát már több kormányzati jelzés is érkezett, egyelőre azonban lépések nem történtek.

