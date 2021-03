Hamarosan többet is megtudhatunk a ma bejelentett magyar szigorításról

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette az új intézkedéseket Magyarországra: március 8-tól digitális oktatásra térnek át az általános iskolák, az óvodákat is bezárják, és a létfontosságú üzleteken kívül minden más egység bezárt. A vendéglátósok és szálláshely-szolgáltatók korábbi támogatását kiterjesztik minden, bezárásra kényszerülő ágazatra. Szigorítják a határátlépést is személyforgalomban, kötelező lesz a maszk köztéren.

Az intézkedések egyelőre március 22-ig maradnak érvényben, de pontos részletek még a következő napokban is jöhetnek, a kormány ugyanis még most is ülésezik. Általában a kormányinfó után az operatív törzs ülése rövid szokott lenni, de most Gulyás Gergely kevés kérdést válaszolt meg, mivel sietett vissza az ülésre. Így lehet, hogy az operatív törzs további részleteket is elárul a zárásról.

A részletek kidolgozásával is az operatív törzset bízta meg a kormány, miután ezek megtörténtek, megalkotásra kerülnek a rendeletek.

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóját élőben közvetítjük.

Címlapkép: Getty Images