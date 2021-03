Orbán Viktor elmondta a pénteki koronavírus adatokat - nincs benne sok köszönet

Az elmúlt 24 órában 6369 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, 143-an haltak meg a koronavírus-betegséggel összefüggésben, immár közel 7 ezer embert ápolnak kórházban, lélegeztetőgépen pedig 677-en vannak - mondta el Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújában. Minden szám rekord közeli, vagy új csúcsot jelent, mutatva, hogy a járvány harmadik hullám magasabbra fog felcsapni, mint az előző.

A 6369 új fertőzött kissé még a tegnapinál is több, ami óriási ugrást mutatott a korábbi számokhoz képest. A friss adatnál még a második hullámban is csak három alkalommal jelentettek magasabbat. Tekintettel a járványgörbe helyzetére, illetve hogy a szigorítások csak hétfőn lépnek életbe, elmondhatjuk, hogy a kormány még a második hullámhoz képest is jobban elkésett a korlátozások bevezetésével.

A kórházakban 6867 embert ápolnak, lélegeztetőgépen pedig 677-en vannak. Utóbbi szám abszolút rekord, a hazai járvány történetében még sosem voltak ennyien kritikus helyzetben. Mindkét mutató gyorsan emelkedik. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a kórházakban akár 15-20 ezer ember is lehet a harmadik hullám csúcsán. Ez óriási terhelést jelent az egészségügyi rendszernek. Emlékeztetőül: a hivatalos számok szerint eddig a csúcson 8 ezer fertőzöttet ápoltak kórházakban, a nem hivatalos számok is 10 ezer alatti csúcsterhelésről szóltak.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images