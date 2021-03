Koronavírus Magyarországon: továbbra is tombol a harmadik hullám

Az elmúlt 24 órában 6201 embernél mutatták ki a koronavírust és elhunyt 108 többségében idős beteg – közölte a hivatalos információs portál vasárnap reggel. A járvány harmadik hulláma továbbra is erőteljes Magyarországon, a további korlátozások után hetekbe telhet, mire csökkenő szánokat látunk majd.

Vasárnapra nem döntött új rekordot a fertőzöttek száma, hiszen a szombaton közölt 7000 feletti szám után 6201 új beteget jelentettek a magyar hatóságok. Ezzel együtt továbbra is kifejezetten magas napi számról beszélhetünk, hiszen alig marad el a pénteki adattól. A továbbra is súlyos járványhelyzetet jól jelzi, hogy a friss megbetegedések hétnapos mozgóátlaga továbbra is megállíthatatlanul emelkedik.

Hasomnló a helyzet a halálos áldozatok számát illetően is, a 108 elhunyt alacsonyabb, mint az elmúlt néhány nap adata, viszont a hétnapos mozgóátlag 128-ra emelkedett.

Ez jól jelzi, milyen gyorsan ütött be a harmadik hullám Magyarországon: egy hete 4469 új fertőzött mellett 72 áldozatot regisztráltak.

Tovább emelkedett az aktív fertőzöttek száma is, jelenleg már 114 632-en koronavírusosak az országban a hivatalos statisztika szerint. Szintén az utóbbi napok negatív tendenciáját jelzi, hogy egy hete 22 ezerrel kevesebben voltak ebben a körben. Jelenleg 7445-en vannak kórházban és 778-an lélegeztetőgépen.

A kórházban kezeltek száma a héten majdnem kétezerrel nőtt, a lélgeztetőgépen pedig 250-nel többen vannak, mint múlt vasárnap.

További részletek hamarosan.

