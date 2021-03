Müller Cecília: a kéthetes zárással megszakítható a fertőzési lánc, csökkenhet a fertőzések száma

A kéthetes zárással megszakítható a fertőzési lánc, a koronavírus elleni védőoltások beadásának folytatásával pedig a betegségre fogékonyak számát tudjuk csökkenteni, a két intézkedés azt fogja eredményezni, hogy csökken a fertőzöttek száma - mondta az országos tisztifőorvos a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Müller Cecília úgy fogalmazott, "heroikus küzdelmet folytatunk a járvánnyal". Főleg az új mutánsok miatt a harmadik hullám "rendkívül erőteljesen zajlik", naponta egyre több fertőzöttet regisztrálnak, egyre többen kerülnek kórházba, lélegeztetőgépre is. Felidézte: szombaton meghaladta a hétezret az új fertőzöttek száma, a dinamikus emelkedés pedig azt üzeni a járványügyi szakembereknek, hogy a korábban bevezetett intézkedések már nem elegendőek, újakra van szükség.

Az országos tisztifőorvos azt mondta, nem remélte senki, hogy Magyarországot elkerülik a vírusvariánsok, tudták, hogy ezeket előbb-utóbb itthon is kimutatják.

Nem tudunk mást tenni, mint a fertőzési láncot megszakítani

- jelentette ki.

Arra a kérdésre, mit eredményez a kormány által bevezetett szigorú zárás, Müller Cecília kifejtette: átlagosan 5-6 nap a vírus lappangási ideje, a kéthetes zárás alatt megszakítható a fertőzési lánc, hiszen az emberek nem tudják egymásnak a fertőzést átadni. Eközben "gőzerővel folyik a védőoltások beadása", és ugyan a védettség kialakulásához kell néhány hét, de a két intézkedés párhuzamosan mindenképpen azt eredményezi, hogy csökkenni fog a fertőzöttek száma, "de legalábbis nem emelkedik".

Az országos tisztifőorvos hozzátette, azt remélik, hogy megtorpan a fertőzöttek száma, beáll a "plató", és mivel az oltakozók száma egyre magasabb lesz, a fogékony szervezetek számát is csökkentik. "Ebben reménykedünk, itt tudjuk megfogni a harmadik hullámot" - fogalmazott.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a 1818-as telefonszámon lehet javítani, pontosítani a regisztrációnál megadott adatokat, és kérte is, hogy ezzel éljenek azok, akik korábban téves adatot közöltek. Kiemelte, ez azért nagyon fontos, hogy valóban el tudják érni az oltást kérőket, és minél előbb el tudják nekik juttatni a védőoltást. Jelezte: az adatvedelem@neak.gov.hu címen levélben is lehet jelezni az adatok módosítását.

Címlapkép: MTI Fotó/Vasvári Tamás