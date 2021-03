Olyan sok a beteg a BKK-nál, hogy lehet, leáll a 2-es metró

Tüttő Kata arról is beszélt, hogy a közlekedés mellett veszélyben van a takarítás és a hulladék-szállítás is.

"Annyira sok a beteg a BKV-nál, metróforgalom-irányításban, villamosvezetők, buszvezetőknél, hogy nem biztos, hogy holnap is fog már járni a metró" – jelentette ki az ATV A nap híre című műsorában Tüttő Kata.

Elsősorban a forgalomirányításban van emberhiány, ahol ha még kettő ember megbetegszik lehet, hogy le kell állítani a metrót.

A főpolgármester-helyettes arról is beszélt, hogy folyamatosan kérték, hogy a közszolgálatot biztosítók kapjanak védőoltást, a Fővárosi Önkormányzat azt is felajánlotta, hogy megszervezik az oltást, viszont még nem került sor a tömeges oltatásra a körükben. Tüttő azt is elárulta: a betegek száma miatt az FKF-nél be kellett zárniuk egy telephelyet.