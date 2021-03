Túlterheltek a magyar kórházak

A Covidos osztályokra már jelenleg is igen nehezen lehet napról-napra a kellő létszámot biztosítani - írja a Népszava. Mindeközben akadozik az állami egészségügyi ellátás más területeken is a harmadik járványhullám okozta kórházi terhelés felfutása miatt az RTL Klub beszámolója szerint.

„A Covidos osztályokra már jelenleg is igen nehezen lehet napról-napra a kellő létszámot biztosítani. Rengeteg napi szervezés kell ahhoz, hogy az főnővérek, ápolási igazgatók biztosítani tudják” – jelentette ki a Népszava érdeklődésére Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke.

Drasztikusan nő a kórházi dolgozók terhelése, hiszen napról napra többen kerülnek kórházba. Sosem voltak annyian lélegeztetőgépen, mint most, illetve a kórházban ápoltak létszáma is közelít a korábbi rekordhoz.

Arra a kérdéskre, hogy vannak-e még tartalékok az egészségügyben, Balogh Zoltán úgy fogalmazott: „Ismét be lehet vonni az egészségtudományi felsőoktatásban tanuló hallgatókat. Őket már jelenleg is önkéntes alapon bevonták szűrésekben és oltópontokon való közreműködésre. Most az osztályos körülmények közötti tömeges bevonás lehetősége lehet egy megoldás. Őket elsősorban azokra az ellátási helyekre lehetne bevonni, ahonnan a szakképzett, tapasztalattal bíró ápolókat tudnak átirányítani a frontvonalba.”

A Népszava értesülései szerint a hétvégén már több orvostanhallgatót értesítettek is. A kormány a hétvégén bejelentette: rezidensek átirányításával is segítik a kórházi betegek ellátását. Balogh Zoltán szerint számolni kellene a már beoltott, korábban az életkora miatt elküldött, nyugdíjas szakdolgozókkal is, persze megfelelő ellentételezéssel, önkéntes alapon. Emellett – tette hozzá – a kormány léphetne, hogy a szolgálati jogviszony miatt most távozott kollégákat visszacsábítsa.

További problémákról számolt be az RTL Klub. Akadozik az állami egészségügyi ellátás a harmadik járványhullám okozta kórházi terhelés felfutása miatt. Van olyan magyar nagyváros, amelyik szülészeti és gyermeksürgősségi ellátás nélkül maradt - számolt be az RTL Klub Híradója. Közben az állami járóbeteg-rendelők kapacitásai is kezdenek betelni, főleg, hogy jövő hét szerdától a szakrendelők egy részében oltópontokat hoznak létre. Az illetékes minisztérium azonban hangsúlyozta: a betegek ellátása zökkenőmentes.

Negyedik napja nem tudják ellátni a sürgős eseteket a mosonmagyaróvári kórház szülészeti, nőgyógyászati és gyermekosztályán, mert a dolgozókat át kellett irányítani a Covid-részlegre - hangzott el a riportban. A sürgős eseteket 40 kilométerrel arrébb, Győrben tudják ellátni.

70 ezres lakosság jelen pillanatban szülészeti és gyermeksürgősségi ellátás nélkül maradt - foglalta össze a nehéz helyzetet Szijjártó László, az orvosi kamara megyei elnöke, aki szerint a probléma országos.

Ebben a helyzetben segítenének a magánklinikák, felajánlották ugyanis, hogy bekapcsolódnának rendelőik és klinikáik a közellátásba. (Az állam egyébként egy pénteki rendeletével meg is teremtette annak a lehetőségét, hogy a magánszolgáltatók dolgozóit és ingatlanjait bevonja a védekezési folyamatba.) Az ellátásért az államnak fizetnie kellene, de azt mondja a szövetség, hogy kedvező árat ajánlanak. "Igyekszünk egy nagyon kedvező árat kialakítani, ami nem arról szól, hogy a magánszolgáltatók üzleti lehetőséget látnak ebben" - fejtette ki a csatornának Kóka János, a Doktor24 Csoport elnöke. Erről részletesen itt írtunk:

Vasárnapi cikkünkben mutattunk rá arra, hogy a kórházak telítődése a harmadik járványhullám meredeken felfutó számaival függ össze. A második hullám nyugvópontján (január 31-én) 3562 főt ápoltak a kórházban koronavírus-fertőzéssel és január 25-én 247 fő volt lélegeztetőgépen. Hat hét leforgása alatt a kórházban ápoltak száma 7445 főre, a lélegeztetőgépen lévők száma 778 főre emelkedett.

VAGYIS A KÓRHÁZBAN ÁPOLTAK SZÁMA ALIG MÁSFÉL HÓNAP ALATT TÖBB MINT DUPLÁZÓDOTT, A LÉLEGEZTETŐGÉPRE SZORULÓK SZÁMA PEDIG TRIPLÁZÓDOTT.

Tavaly novemberben, amikor a második járványhullám ennél mérsékeltebb tempóban futott fel, már rendszeressé váltak azok a hírek, hogy a koronavírus-ellátásra szolgáló osztályok túlcsordultak és a kórházi rendszer már feszül. Tekintettel a csúcsközelben lévő kórházi terheltségre (a lélegeztetőgépen lévők száma még soha nem volt ilyen magas a fertőzéssel összefüggésben), nem lennénk meglepve, ha az előttünk álló időszakban hasonló híreket lehetne hallani az állami ellátórendszerből.

