Koronavírus: erős a nyomás a magyar kórházakon, fontos bejelentések hangzottak el

Keddtől már a háziorvos is felírhatja az otthonukban gyógyuló enyhe vagy középsúlyos tüneteket mutató koronavírus-betegek kezelésére a favipiravir tablettát, ezzel is elősegítve a betegség könnyebb lefolyását és csökkentve a kórházi kezelést igénylő betegek számát - áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében. Eddig ez a szer nem volt alkalmazható a háziorvosoknál, csak a kórházakban adhatták be, de mivel meredeken emelkedik a kórházakba kerülők száma és fontos az intézmények terheinek csökkentése, ezért a kormány már múlt pénteken bejelentette a döntést, amelyet már akkor is nagyon fontos járványügyi lépésnek tartottunk.