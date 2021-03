Itt a kormánydöntés a járványhullám közepén: lélegeztetőgépeket ad el Magyarország

A március 10-i közlönyben jelent meg a kormány döntése a stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek értékesítéséről.

A Kormány 1106/2021. (III. 10.) Korm. határozata egészségügyi eszközök értékesítéséről címet viselő kormánydöntés értelmében a kormány egyetért a koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról. Ezért az állam tulajdonában álló,

stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek értékesítését tervezi a kormány.



Mennyiségre nem tesz utalást a határozat, viszont azonnali határidővel fel kell mérnie az emberi erőforrások miniszterének, a belügyminiszternek és a külgazdasági miniszternek az értékesítésre szánt lélegeztetőgépek pontos mennyiségét, típusát és sorszámát.

Ha pedig ez a felmérés megtörtént, akkor azonnal intézkedni kell az értékesítés végrehajtása érdekében.

Mindez arra utal, hogy a kormány viszonylag rövid időn belül (azonnali határidők kijelölése a határozatban ezt jelzi) értékesíteni szeretne bizonyos mennyiségű lélegeztetőgépet. Az időzítés meglehetősen érdekes, hiszen jelenleg épp a harmadik járványhullám meredek felfutásának szakaszában van Magyarország, a kórházi kapacitások egyre csak fogynak és egyre többen kerülnek lélegeztetőgépre. Annak, hogy épp ebben a romló járványügyi helyzetben dönt a kormány lélegeztetőgépek értékesítéséről, üzenetértéke is van. A kormány is belátta, hogy a tavaly beszerzett 16 ezer lélegeztetőgépre távolról sincs szüksége, jelentős része felesleges is, hiszen messze nincs annyi szakszemélyzet, ami lehetővé tenné ezek rendeltetésszerű használatát, még a legsúlyosabb időkben is. A tavaly beszerzett gépmennyiséggel kapcsolatban épp egy hónappal ezelőtt érkezett a hír, hogy a kormány nem árulja el, mi lett a sorsuk. Most úgy tűnik, megfejtette a kormány, mihez kezd velük.

Szintén ebben a szerdai közlönyben jelent meg a kormány másik döntése arról, hogy egy nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében 18 darab lélegeztetőgépet biztosít Magyarország a kampalai Mulago Kórház Komplexum számára. Kampala az afrikai Uganda fővárosa, egyben legnépesebb városa, mely az ország déli részén, a Viktória-tó közelében helyezkedik el. A hivatalos jelentések szerint a napi új esetek száma jelenleg 10 fő körül van, a 7 napos átlag 14 fő.

Arról is döntött a kormány, hogy 40 ezer PCR-tesztet ad Bosznia-Hercegovina számára, míg Monetenegrónak 10 ezer PCR-tesztet juttat, az indoklása szerint "a helyi lakosság megsegítése érdekében".

