Koronavírus: egyre több európai ország függeszti fel az AstraZenecával való oltást, rekordon a magyar koronavírus-esetek száma

Franciaország enyhítette a beutazási feltételeket hét olyan Európai Unión kívüli országból, ahol jelentősen javult a koronavírus-járvány miatti egészségügyi helyzet.

Péntektől nem szükséges igazolni a "halaszthatatlan indokot" az Ausztráliából, Dél-Koreából, Izraelből, Japánból, Új-Zélandról, Nagy-Britanniából és Szingapúrból érkezőknek, illetve az ezekbe készülő francia állampolgároknak.

A külügyminisztérium indoklása szerint a szabályozás változásának oka "a brit variáns elterjedése Franciaországban és az érintett országok specifikus egészségügyi helyzete".

Minden más korlátozás életben marad, azaz minden beutazáshoz állampolgárságtól függetlenül 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt bemutatása kötelező, s a diplomáciai tárca továbbra is "határozottan azt tanácsolja, hogy mindenki maximálisan korlátozza a külföldi útjait".

Franciaország egyébként "halaszthatatlan és személyes indokként" péntektől a nem európai uniós tagállamokból érkezők esetében engedélyezi, hogy egy házaspár vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő pár nem francia állampolgárságú tagja beutazzon az országba, és azt is, hogy Franciaországban beiskolázott olyan kiskorú beléphessen az területére, akinek a szülei nem együtt élnek, s az egyik szülő külföldön tartózkodik. A felvételi vizsgára érkező külföldi diákok beutazását is engedélyezte a diplomáciai tárca, illetve az Európai Unión kívüli országokban tanuló francia diákok is hazatérhetnek.

