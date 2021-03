Nyilvánosságra hozta a kormány az orosz és kínai vakcinaszerződéseket

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tette közzé a Facebookon az orosz és kínai vakcinák beszerzéséről szóló szerződést. A szerződésből kiderül, hogy a kínai vakcinát a magyar állam közvetítőn keresztül szerezte be, darabonként 30 euró + áfát fizetett érte, valamint a szállítási, biztosítási és egyéb költségek is az államot terhelték. A szerződés részleteit a cikkben ismertetjük.

A miniszter azt írja, hogy a magyar kormány a vakcinabeszerzések ügyében a nyilvánosság pártján áll, és ígéretének megfelelően feltöltötte a dokumentumokat. Gulyás posztját a hvg.hu szúrta ki.

A miniszter ezen felül arra kéri az Európai Bizottságot, hogy hozza nyilvánosságra a Brüsszel által kötött szerződéseket.

Ez van a kínai vakcináról szóló szerződésben

A kínai vakcina beszerzéséről szóló szerződés tartalmazza a leszállítás idejét is. Ez alapján 500 000 adagot március 15-ig, valamint azután minden hónap tizenötödik napjáig leszállít májusig bezárólag, június 15-ig pedig 3 500 000 darab vakcinát kell leszállítania a gyártónak, és az oltóanyagnak legalább a leszállítást követő hatodik hónapig felhasználhatónak kell lennie.

Ha a vakcinát késéssel szállítják le, akkor a vevő az eladóval szemben nem alkalmaz szankciókat a szerződés szerint.

Az eladó a Danubia Pharma Gógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft., vevő pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központ - az állam tehát közvetítőn keresztül vásárolja meg a kínai vakcinát. A vevő elfogad a szerződésben meghatározott időpontoktól eltérő részszállításokat is. Az eladónak legalább 3 nappal a szállítmányok beérkezése előtt tájékoztatnia kell az NNK-t a szállítmány érkezéséről.

A beérkezett oltóanyagok minőségi ellenőrzését a vevő végzi el, az eladónak kötelessége a leszállítás utáni 48 órában köteles a gyártó által kiállított bemutató mintát a hozzá tartozó minden dokumentációval együtt a vevőnek eljuttatni. A vakcinák minőségi ellenőrzése az NNK által meghatározott körülmények között történik, és ehhez az eladónak (a Danubia Pharmának) kötelessége a gyártótól az OGYÉI vizsgálatához szükséges dokumentumokat beszereznie a gyártótól és az NNK részére biztosítania.

Ha valamelyik oltóanyag nem megy át a vizsgálaton, akkor a vevő kérheti annak cseréjét.

Az NNK akkor is kérheti a vakcina cseréjét, ha a kiszerelés nem egyezik meg a szerződésben foglalt kiszereléssel, vagy a tárolási idő rövidebb a szerződésben előírtnál, ekkor nem is kell kérni további minőségi vizsgálatot, de ha úgy dönt, akkor a szerződésben foglaltaktól eltérő kiszerelésben is elfogadhatja a vakcinát. A szerződés szerint az eladó nem von be az értékesítésbe alvállalkozót, és ha mégis így tenne, akkor arról értesíti a vevőt.

Az NNK elfogadhatja mindazonáltal a 6 hónapnál rövidebb szavatossági idejű vakcinát is, de ebben az esetben az eladónak vállalnia kell a cseregaranciát a fel nem használt mennyiségekre.

Az NNK (azaz a magyar állam) 30 euró +5% áfát fizet a darabonként az eladónak, de a szerződésből nem derül ki, hogy az eladó milyen áron szerzi be azt. Az eladó a nettó vételárat semmilyen jogcímen nem emelheti.

A vámokat, illetéket, a szállítás költségeit, szállítási biztosítást szintén a vevő fizeti.

A februárra és márciusra szerződött összeg teljes vételára, valamint az április és májusi mennyiség vételára együtt 66 millió euró, amit a szerződés megkötése utáni 3. napig az államnak ki kell(ett) fizetnie az eladó felé. A fennmaradó összeg 70%-át (azaz 84 millió eurót) március 31-ig fizet ki az állam. A kínai vakcinák beszerzési összege így összesen 150 millió forint + áfa volt.

Szerződésszegésnek minősülnek a 90 napon túli szállítási késedelem, az oltóanyaggal kapcsolatos minőségi problémák. 90 és 120 nap közötti késés esetén a kötbér 0,1%, 121 és 150 nap között 0,2%, afölött 0,3% naponként. Ha a szerződés meghiúsul (mert például közben kivonják a forgalomból az oltóanyagot), akkor az eladó 20%-ot fizet kötbérként a vevőnek a még be nem tárolt mennyiség arányában.

