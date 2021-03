Zacher Gábor: Képeken kéne megmutatni az embereknek, hogy mire képes a koronavírus

Magyarországon is készülnie kéne felvételnek a kórházakról, hogy lássák az emberek, mit tud okozni a koronavírus – mondta Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi szakorvosa a szlovákiai Pátria Rádiónak. Elmondása szerint nem a riogatás a cél, de az emberek úgy érzik át leginkább a helyzetet, ha látják, mi történik.

Nagyon a végét járja ez a történet

- mondta Zacher Gábor a rádióműsorban a jelenlegi járványhelyzetről, de az egészségügy kitart.

A gyors terjedés a vírus mutációjának tudható be, ugyanis sokkal virulensebb lett a koronavírus, mint korábban volt. Szerinte nagyon fontos, hogy a lakosságnak a megfelelő információt átadjuk, fontosnak tartaná az orvos, hogy Magyarországon is készüljön olyan dokumentumfilm, mint a dunaszerdahelyi kórházban, mert a valóságot bemutatva az emberek könnyebben döntenének például arról, hogy beoltatják-e magukat. Ehhez fontos lenne, ha képi anyagokat is látnának az emberek.

Ez nem a riogatásról szól, hanem ez a valóság, tessék szíves lenni ezzel találkozni.

A fővárosban az orvos elmondása szerint egyértelműen hiány van mentőautókból, ezért vidékről jönnek fel autók kisegíteni a fővárost.

Az orvos beszélt a kórházak túltelítettségéről is, elmondása szerint Magyarország egyes kórházaiban is hasonló helyzet lehet, mint a dunaszerdahelyi kórházban, a hatvani kórház 120 ágya például már megtelt, így sakkozni kell a helyekkel. Ezért folyamatosan telefonon kell hívni a covid-koordinátort, hogy hol van üres ágy, hova lehet szállítani a betegeket. Ma már akár 30-40 kilométert is kell egy koronavírusos-beteget szállítani Magyarországon, hogy olyan intézménybe kerüljön, ahol még van intenzíves hely, mert már nem aszerint megy az elosztás, hogy melyik kórház melyik területi egységhez tartozik.

Zacher szerint ugyan már minden fontos teendőt sokszor elmondtak az embereknek, ehelyett magát a betegséget kéne bemutatni, hogy az mire képes, például CT-képet mutatni az embereknek. Zacher szerint riogatás nélkül tudatni kéne az emberekkel, hogy

egész családok kerülnek kórházba, és csonka családok kerülnek ki.

A lakosság ezt úgy tudná megelőzni, hogy betartja a szabályokat, és „azért ne tartsa meg az ötvenedik születésnapját, hogy legyen ötvenegyedik.”

A vakcinákról is beszélt Zacher, szerinte nem „tért meg” a kínai vakcinákkal kapcsolatban. Igaz, hogy a kínai vakcinának nem jelentek meg a fázis hármas vizsgálatai, és az európai gyógyszerügynökség azt javasolja, hogy csak az általa jóváhagyott vakcinákat vásárolják meg a tagállamok, de Zacher azt is nagyon fontosnak tartja elmondani, hogy az oltások közül mindegyik ad védelmet.

Bármelyik oltás jobb, mint a betegség, mert mindegyik oltás ad védettséget

- mondta a szakorvos, és arra kérte az embereket, hogy vegyék fel az oltást, mert "a betegség borzasztó."

Zacher elmondta azt is, hogy az egészségügyi dolgozók nagyon fáradtak, a fáradt embernek pedig romlik a reakcióképessége. "Az utolsó utáni erőtartalékainkat is elő kéne venni" - mondta, és az ideális helyzet az lenne, ha maximum 3 betegre jutna egy nővér

de ma egy nővérre akár 5-6 beteg is jut, 1 orvosra pedig akár 10-12 lélegeztetett is juthat Magyarországon.

Ez az egyik legrosszabb arány Zacher szerint, "de nem tudunk több embert leakasztani." Az orvos szerint az viszont érdekes, hogy a magánegészségügy ugyanúgy működik, szerinte ugyanis annak az orvosnak, aki most mellimplantátumokat helyez fel, lehet, hogy most a covid-osztályon kéne betegeket mentenie.

Az orvos kitért az elhízottakra is, akik közül több fiatal ember kerül lélegeztetőgépre cukorbetegséggel, és 80-90% eséllyel meghalnak. Zacher szerint viszont nemcsak a covid miatt jelent rizikófaktort az elhízás.

Elmondása szerint egyre többi fiatalnál, gyereknél látnak szövődményeket, akik tartósan lélegeztetőgépre szorulnak, így már talán nem igaz, hogy a 18 év alattiaknak semmi félnivalójuk nincs.

Nem értem az embereket

- mondta ezt arra, hogy az emberek nem tartják be az intézkedéseket, és bulikat, születésnapi partikat rendeznek. Zacher szerint nem ritka, hogy komplett családok kapják meg a betegséget, amikor például a gyerek hazaviszi az iskolából, és a család majdnem minden tagja bekerül a kórházba. Szerinte ezt nehéz elkerülni.

Zacher saját elmondása szerint ilyen helyzettel, amikor ennyi megbetegedés volt egyszerre és folyamatosan, még korábban nem találkozott.

A jövővel kapcsolatban nem tudott mondani semmit, mert akár bármikor jöhet szerinte egy új mutáns, ami képes lehet új járványhullámot hozni. "Sokan nézik azt, hogy mikor érjük el a napi 200 halálozást Magyarországon. Elképzelhető, hogy napokon belül." Szerinte a magyar egészségügy 1000 koronavírusos beteggel tud megbirkózni, akik lélegeztetésre szorulnak. "Ha ezt a számot elérjük, az drámai dolog..." - zárta az interjút az orvos.

