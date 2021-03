Csak a járműipart viselte meg a koronavírus második hulláma

Az előzetes jelentésben látottakkal megegyező mértékben, az előző hónaphoz képest 0,2%-kal nőtt az ipari termelés volumene januárban. A mai részletes számokból kiderül: az autóipar ellátási zavarai valóban nyomott hagytak a teljesítményen, de a többi ágazat ellensúlyozni tudta a szektor egészének év eleji eredményét.

Az ipari termelés a tavaly tavaszi nagy zuhanását szépen ledolgozta októberig, és úgy tűnt, a szektor stabilan növekedési pályán maradhat. Ám az év vége nem igazán sikerült, több ágazatban is érdemben csökkent a volumen. Ennek oka valószínűleg nem is annyira a koronavírus-járvány második hullámára hozott korlátozás volt, hiszen a vállalatok megtanulták a nehezebb körülmények között is megszervezni a működésüket. Elsősorban a jövőbeli kereslet körüli bizonytalanság lehetett a visszaesés oka. Januárra a fejlett világ nagyjából túl volt a második hullámon, ami biztató volt, viszont a járvány egy másik sajátossága jelentkezett. A válság eltérő fázisában lévő ágazatok és országok keresleti és kínálati viszonyai között számos súrlódás lépett fel, amiből az ipart leginkább a chiphiány érintette, a magyar autógyáraink is emiatt csökkentették a termelésüket egy rövid időre. Ehhez képest a 0,2%-os növekedés nem is mondható rossz évkezdetnek.

A ma megjelent ágazati adatok jól mutatják, hogy mi volt az oka a viszonylag kedvező ipari teljesítménynek januárban. A járműgyártás ugyan valóban folytatta, sőt felgyorsította a visszaesést, ám eközben szinte minden más fontos ágazatban a november-decemberi visszaesés korrekcióját láthattuk. A súlyuk miatt különösen az elektronika, a gépgyártás és a fémipar ágazatok erősödése jelentett sokat, de nőtt a vegyipar, gumi- és műanyagipar, élelmiszeripar kibocsátása is.

Ahogy még az első ábrán láthattuk, az utóbbi hónapok még a januárral együtt is a növekedés megtorpanását hozták. Az egy évvel korábbi szinttől a termelési volumen (a kiigazított adatok szerint) 2,8%-kal elmarad. Ugyanakkor ez a jövőre nézve akár jó hírt is jelenthet, hiszen azt mutatja, hogy a termelési kapacitások megvannak a teljesítmény bővítésére. Különösen így van ez a járműiparban, ahol a januári szinthez képest jóval feljebb van a kapacitási korlát. A keresleti kilátások azonban jóval zavarosabbak, különösen rövid távon. A következő hónapokban a koronavírus elleni küzdelem még jelentősen meghatározhatja a globális kereslet alakulását. A bizonytalanságot jelzi az ipari rendelési mutatók visszafogottsága. A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 4,3%-kal kisebb volt a 2020. januárinál. Az új belföldi rendelések 10,5, az új exportrendelések 3,4%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány január végén mindössze 0,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

