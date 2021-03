Hivatalosan is kijelölte a hétvégéket oltásra a háziorvosoknak Müller Cecília

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az oltásra jelentkezettek mielőbbi beoltása érdekében a hétvégi és munkaszüneti napokat is kijelölte államilag finanszírozott oltásra a háziorvosok számára Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos egészen május végig terjedő időszakra. Ez azt jelenti, hogy a járványügyi hatóság hétvégén és munkaszüneti napokon is ösztönzi a háziorvosokat az oltásra és természetesen ehhez kiegészítő díjazást is biztosít. Ez is azt a célt szolgálja, hogy minél előbb minél több ember kapja meg az oltását, és közülük is minél több még be nem oltott regisztrált idős ember oltása megtörténjen - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ közleményéből.