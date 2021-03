Az EKB odacsap a kötvényhozamoknak, és ha kell, az inflációnak is

Az Európai Központi Bank célja, hogy megakadályozza a hozamemelkedést, mielőtt a válságból kilábaló európai gazdaságok készek lennének megbirkózni a magasabb finanszírozási költségekkel - nyilatkozta a Financia Timesnak Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza. Lane elmondta, hogy ha kell, az inflációs várakozásokat is le tudja törni a jegybank.

Az EKB múlt héten úgy döntött, hogy a következő három hónapban fokozni fogja a kötvényvásárlás intenzitását, hogy megakadályozza a kötvényhozamok emelkedését, amelyet egyelőre nem tart kívánatosnak.

Philip Lane vezető közgazdász most a lapnak megerősítette, hogy az EKB célja, hogy a hozamgörbék ne emelkedjenek túlzott mértékben.

A közgazdász a múltkori bejelentésről elmondta, hogy logikus döntés volt az infláció átmeneti célsáv fölé emelkedését figyelmen kívül hagyni, ahogy korábban már a Fed is bejelentette ugyanezt. Az EKB közgazdásza arra is figyelmeztetett, hogy egyéb eszközök is rendelkezésre állnak, hogy az EKB megfogja a növekvő inflációs várakozásokat.

