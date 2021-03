Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a kedd reggeli adatok

4926 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, ezzel a járvány kezdete óta összesen 529 122 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 143 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 226 főre emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu. 9844 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1067-en vannak lélegeztetőgépen.

A 4926 új fertőzötti szám kisebb ugyan az egy héttel ezelőtt, kedden közölt 6494-nél, de az összehasonlítás megtéveszthető lehet, ugyanis a múlt héten a hétfői adat irreálisan alacsony (feltehetően hibás) volt, és az új fertőzöttek egy része csak kedden jelent meg a statisztikában. A hét első két napjának adata egyértelműen az emelkedő trend folytatódását mutatja: hétfőn és kedden összesen a múlt héten 9190, ezen a héten viszont már 12 632 új fertőzöttet közölt a kormányzati portál, ami 37%-os emelkedést jelent.

A halálozások számában nem találtunk ilyen statisztikai furcsaságot a múlt héten, és jó hír, hogy az emelkedő trend mintha megtörne. Az elmúlt egy hétben napi átlagban 154 koronavírus-fertőzött elhunytat regisztráltak, az elmúlt 24 órában pedig 143-at.

Rendkívül szomorú hír azonban, hogy a kórházban lévők száma egyetlen nap alatt 544-gyel, a lélegeztetőgépen lévőké pedig 59-cel emelkedett. 19 százalékkal vannak többen kórházban, és 28 százalékkal vannak többen lélegeztetőgépen, mint egy héttel ezelőtt.

A friss napi adatok alapján a pozitív tesztek aránya rendkívül magas, 27,2 százalék volt, az elmúlt egy hétben ez 23,4 százalékot ért el.

A nemzeti ünnepen mindössze 12 487 főt oltottak be első alkalommal és 2693 főt második alkalommal a koronavírus ellen, így 1 347 073 fő a már beoltottak száma, ebből 399 505 fő kapta meg a második oltását. Ahogy az alábbi ábrán is látható, az elmúlt napokban érezhetően lassult az oltások üteme. Az elmúlt egy hétben csak 300 ezer embert oltottak be először, szemben az előző hét 325 ezrével

Továbbra is Komárom-Esztergom és Somogy megyében terjed a legjobban a járvány a lakosságszámra vetítve az elmúlt egy hét adatai alapján, Nógrád megye helyét pedig átvette a top3-ban Pest megye.

A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról - emlékeztet a kormányzati portál. A kabinet holnap dönthet a korlátozások sorsáról:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 16. Hamarosan dönt a kormány a kijárási korlátozásokról

Címlapkép: Getty Images